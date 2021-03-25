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الخميس، 25-03-2021 01:19 م

كيف 'تتبع' الهواتف الذكية أصحابها

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الوكيل الاخباري - تعرف الهواتف الذكية كل شيء عنا تمامًا - مع من نتواصل، وأين كنا في فترة زمنية معينة. إحدى هذه الخدمات هي "Google Timeline" - فهي تسجل باستمرار مكان وجود المستخدم في وقت أو آخر وعدد الساعات التي قضاها هناك.

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تحدث سيرغي بودروف، مدير مشروع مركز الخبرة الرقمية في الشركة الروسية "روس كاتشيستفو، عن سبب أهمية إيقاف تشغيل الخدمة.

 

وقال الخبير لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "يمكن أن تؤدي "قرصنة أشخاص غرب لهذه الخدمة إلى اختراق المعلومات الشخصية (على سبيل المثال، يمكن تعقب شخص ما على طول الطريق المعتاد)، ويمكن أيضًا فقد البريد والخدمات الأخرى".


لحذف سجل الموقع، عليك القيام بسلسلة الإجراءات التالية: خرائط Google> الإعدادات> البيانات الشخصية> تعطيل المخطط الزمني.


وأضاف بودروف: "يرجى ملاحظة أنه حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل الجدول الزمني، فإن Google نفسها ستستمر في تعقبك من خلال الخدمات الأخرى واستعلامات البحث. سيكون عليك أيضًا إيقاف تشغيل محفوظات التطبيقات وبحث الويب في إعدادات حسابك".


بالإضافة إلى ذلك، حذّر المتخصص من أن Google Timeline ليس التطبيق الوحيد الذي يجمع بيانات عنك لأغراض إعلانية. واختتم بودروف حديثه قائلاً: "إذا كنت تريد التخلص تمامًا من المراقبة، فأنت بحاجة إلى شراء هاتف بأزرار".

 

سبوتنيك

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