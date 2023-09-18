كيف تتحقق من عمر بطارية ساعة آبل؟

الوكيل الإخباري- على الرغم من أن ساعة آبل تتميز بعمر بطاريتها الطويل، إلا أن المستخدمين قد يعانون من تراجع عمر البطارية بشكل كبير، مع مرور الوقت.



فيما يلي السبب الكامن وراء انخفاض عمر بطارية ساعة آبل، وطريقة حل هذه المشكلة، وفقًا لما أورد موقع غادجيتس ناو:

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إضافة إلى عامل الزمن والاستخدام المديد، فإن عمر بطارية الساعة الذكية يعتمد أيضًا على الكيفية التي يتم فيها استخدامنا للبطارية.

فعلى سبيل المثال، إذا كنا نستخدم جميع ميزات الساعة، مثل مراقبة معدل ضربات القلب المستمرة، وقياسات الأكسجين في الدم، وتشغيلها دائمًا، فمن المؤكد أن البطارية ستستمر لفترة أقل نسبيًا. أما إذا قلل المستخدم من استخدام الميزات، فسيكون عمر البطارية أطول بكثير.



ما الحل الذي عرضته شركة آبل لهذه المشكلة؟



عرضت الشركة خيار التحقق من صحة البطارية في الساعة، تمامًا مثل الآيفون، لتحديد ما إذا كانت صحة البطارية جيدة، أم أنها تحتاج إلى تغيير. وللتحقق من صحة بطارية الساعة، اتبع الخطوات التالية:



اضغط على التاج الموجود على ساعة آبل لفتح مشغل التطبيقات. ثم انتقل إلى الإعدادات ومن ثم البطارية، ثم صحة البطارية.



هنا سترى نسبة البطارية التي تشير إلى صحة البطارية.



إذا كانت صحة البطارية أكثر من 80%، فهذا يعني أنها بحالة جيدة، وفقًا لمعايير شركة آبل. أما إذا كانت النسبة أقل من 80%، فهذا يعني أن البطارية قد انخفضت بشكل كبير ويجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة.



ماذا تفعل إذا انخفضت صحة البطارية؟

توصي آبل بالاتصال بخدمة دعم العملاء لإصلاح البطارية. ولكن البطارية غير مشمولة بالضمان، لذلك، لا بد من دفع تكاليف الإصلاحات أو استبدال البطارية."



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