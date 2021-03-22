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الإثنين، 22-03-2021 01:22 م

كيف تجعل كاميرا هاتف أندرويد تدير الاجتماعات 'أون لاين' على حاسبك

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الوكيل الاخباري - يضطر عدد كبير من الناس في الفترة الأخيرة للعمل أو الدراسة عن بعد، واستخدام تطبيقات عقد الاجتماعات "أون لاين"، بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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ولكن تواجه الكثير من الناس مشكلة هي أن كاميرات ويب حواسيبهم المحمولة أو الشخصية،  لا تحصل لهم على الصورة الأفضل في تلك الاجتماعات.

 

لذلك يحتاج الكثير من الناس إلى وسائل وطرق تجعل كاميرات الويب في حواسيبهم المحمولة أو المكتبية إلى كاميرات احترافية مثل كاميرات هواتف "أندرويد" قادرة على انتقاء أفضل صورة في تلك الاجتماعات، المقامة على تطبيقات مثل "زووم" أو "سكايب" أو "مييت" أو "تيمز".


حتى الهواتف المتوسطة السعر تحتوي على كاميرات أفضل من كاميرات الويب على الحواسيب.


ويقدم موقع "جي إس إم آرينا" مجموعة من التطبيقات الخارجية، التي يمكنها أن تجعل كاميرا الويب الخاصة بك تعمل بنفس جودة ومثالية كاميرات "أندرويد" وأن تعمل كاميرات الهواتف على الحواسيب الخاصة بك.


وجاءت تلك التطبيقات على النحو التالي:
1- آيرون 4كى (Iriun 4K Webcam):
يمتاز التطبيق بأنه "مجاني"، ولا يتضمن أي إعلانات، كما أنه متوافق على العمل مع حواسيب "ويندوز" و"ماك".
ويمكن لهذا التطبيق أن يحول الكاميرا على حاسبك قادرة على نقل الاجتماعات عن بعد بدقة "4كى".
كما يدعم هذا التطبيق إمكانية تشغيل الكاميرا بتنقية "وايرليس"، ويمكن المستخدمين من إمكانية تحويل الصورة بالطريقة المثالية.
ولكنه لا يمكن المستخدم من تسجيل الاجتماع عن بعد.


2- آي في كام (iVCam):
يمتاز التطبيق أيضا بأنه مجاني، ولكنه يحتوي على إعلانات وبه علامة مائية شفافة كبيرة تظهر على الشاشة.
ولكن يمتاز التطبيق بإمكانية تحويل الصورة عبر الكاميرا بتقنية "4كى"، ويمكن المستخدم من اختيار كاميرا الهاتف التي يرغب بأن يجعل الاجتماع يدار منها، لتقنية صورة أفضل، ويمكن المستخدم من تسجيل الاجتماع المرئي بسهولة شديدة.


3- آي بي (IP):
التطبيق مجاني، لكنه يحتوي على إعلانات، ولا تظهر فيه العلامة المرئية إلا عند الاختيار بتسجيل الاجتماع المرئي.
ويدعم التطبيق إمكانية جعل الاجتماع المرئي بتقنية "4كى"، ويمكن المستخدم من التحويل والتبديل بين كاميرات الهواتف الذكية، وتسجيل الاجتماع والاحتفاظ بلقطات شاشة وصور منه.

 

4- درويد كام (DroidCam):
يتميز تطبيق "درويد كام" بأنه مجاني ولا يحتوي على أي علامات مائية، ولكنه يتضمن إعلانات.
ولا يوجد في التطبيق تقنية "4 كى" وأقصى دقة للاجتماعات به 720×1080 بيكسل، ويدعم الاستخدام "الوايرليس" أو "واي فاي هوت سبوت".
لا يدعم التطبيق إمكانية التبديل بين كاميرات الهاتف الذكي، ولا يدعم تسجيل الاجتماع المرئي، ولكنه يدعم أخذ لقطات شاشة من الاجتماع.


5- إكس سبيلت كونيكت (Xsplit Connect):
يتميز التطبيق بأنه مجاني ولا يدعم الإعلانات ولكنه يحتوي على علامات مائية كبيرة وشفافة.
لا يدعم التطبيق عرض الصور بتقنية "4كى" وأقصى دقة صورة له، 720×1080 بيكسل.
ولا يدعم التطبيق التبديل بين الكاميرات للهواتف أو تسجيل الاجتماع المرئي أو أخذ لقطات شاشة منه.

 

سبوتنيك

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