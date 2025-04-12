كيف تحذف جميع البيانات من هاتفك المحمول قبل بيعه؟

الوكيل الإخباري- عند بيع هاتفك المحمول أو التبرع به، من المهم أن تتأكد من حذف جميع بياناتك الشخصية بشكل نهائي لتجنب أي انتهاك للخصوصية. يحتفظ هاتفك بالكثير من المعلومات الحساسة مثل الصور، الحسابات المصرفية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، التي إذا لم تُحذف بشكل صحيح، قد تعرضك لمخاطر مثل سرقة الهوية أو التجسس.

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لحذف بياناتك بشكل آمن، لا تقتصر على إزالة الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات فقط، بل يجب عليك القيام بإعادة ضبط المصنع لضمان محو كافة المحتويات بشكل دائم. إليك كيفية حذف بيانات هاتفك بشكل آمن على أجهزة آيفون وأندرويد:



كيفية مسح بيانات آيفون نهائيًا:

اذهب إلى "الإعدادات".

اختر "عام".

اضغط على "نقل أو إعادة تعيين آيفون".

اختر "مسح جميع المحتويات والإعدادات".

ستحتاج إلى إدخال رمز المرور أو كلمة مرور Apple ID إذا كان القفل أو التحقق بخطوتين مفعلًا. بعد التأكيد، سيتم إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع وحذف كل البيانات، بما في ذلك التطبيقات والصور والإعدادات.

خطوات إضافية لحماية خصوصيتك:

1- تعطيل ميزة "العثور على الجهاز":

على آيفون: من "الإعدادات"، اختر اسمك ثم "العثور على آيفون"، وقم بإيقاف التشغيل.

على أندرويد: من "الإعدادات" ثم "الأمان" ثم "العثور على جهازي"، اختر تعطيل.

2 - إلغاء ربط الحسابات: تأكد من إزالة حسابات "Apple ID" أو "Google" وأي تطبيقات مدفوعة لتجنب منح المالك الجديد الوصول إلى بياناتك.

3 - إزالة بطاقة SIM وبطاقات الذاكرة:

لا تنسَ إزالة بطاقة "SIM" وبطاقة "microSD" من الهاتف، حيث يمكن أن تحتوي على معلومات حساسة مثل جهات الاتصال أو الرسائل.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بيع أو التبرع بهاتفك المحمول وأنت مطمئن بأن بياناتك الشخصية قد تم حذفها بالكامل، مما يحميك من أي تهديدات رقمية في المستقبل.



ارم نيوز