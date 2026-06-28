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كيف تحصل على ميزات واتساب قبل إطلاقها؟

بصث
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل تطبيق واتساب، التابع لشركة "ميتا"، تطوير نظام توزيع التحديثات التجريبية على أجهزة أندرويد من خلال توسيع برامج النسخة التجريبية (Beta).اضافة اعلان


وأتاح التطبيق للمستخدمين الانضمام إلى قناة تجريبية ثانية إضافية، تتيح تجربة ميزات جديدة قبل إطلاقها رسميًا، وتستهدف توزيع تحديثات أكثر استقرارًا أو إصدارات مختلفة على عدد أكبر من المستخدمين.

وتشمل هذه الاختبارات تحسينات على الواجهة، وإدارة القنوات، والإشعارات، وخصائص الخصوصية، بهدف رفع جودة التحديثات وتقليل الأخطاء قبل الإطلاق العام.

ويتم الانضمام عبر متجر "غوغل بلاي" من صفحة واتساب واختيار "الانضمام إلى النسخة التجريبية" عند توفرها، مع الإشارة إلى أن المقاعد محدودة وقد لا يكون الخيار متاحًا دائمًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "ميتا" لاختبار الميزات على نطاق أوسع قبل تعميمها، لضمان استقرار التطبيق على نطاق عالمي.
 
 


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