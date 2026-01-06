كيف تحمي جهازك بعد توقف تحديثات ويندوز 10؟

ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 غير المدعوم الاستفادة من أدوات مجانية للحفاظ على أمان أجهزتهم، أبرزها:
0patch: تصحيحات أمنية للثغرات الحرجة دون تحديث النظام، مع دعم حتى 2030.
TinyWall: طبقة حماية إضافية فوق جدار حماية ويندوز مع تحكم دقيق وسهل الاستخدام.
Patch My PC Home Updater: تحديث تلقائي للتطبيقات المثبتة لتقليل الثغرات.
Sandboxie Plus: بيئة معزولة لتشغيل البرامج أو التصفح بأمان.
Panda Dome Free: مضاد فيروسات يعتمد على السحابة لحماية الجهاز وتقليل العبء على النظام.
توفر هذه الأدوات حماية إضافية للأجهزة التي لم تعد تتلقى تحديثات رسمية من مايكروسوفت
-
أخبار متعلقة
-
عميق ويعتمد التفاعل الصوتي.. تسريبات تكشف ملامح أول جهاز من "OpenAI"
-
بابتكارات نوعية.. معرض CES 2026 يكشف ملامح مستقبل التكنولوجيا
-
الذكاء الاصطناعي في 2026.. بين الوعود الضخمة والقيمة الحقيقية
-
أبل تستعد لطرح طراز متقدم من "إيربودز 3" مزود بالأشعة تحت الحمراء
-
ستغير قواعد اللعبة .. 5 مفاجآت من آبل في 2026 لإنقاذ إرث ستيف جوبز
-
لأول مرة.. غوغل تتيح إمكانية تعديل عنوان جيميل
-
لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT
-
تحكم أفضل وحماية أكبر.. واتساب يختبر ميزة الأجهزة المتصلة على آيفون