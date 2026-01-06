كيف تحمي جهازك بعد توقف تحديثات ويندوز 10؟

الوكيل الإخباري- أنهت شركة مايكروسوفت دعم ويندوز 10 رسميًا في 14 أكتوبر 2025، ما يعني توقف التحديثات الأمنية والتقنية، مما يعرض الأجهزة للتهديدات إذا لم تتخذ إجراءات بديلة.

ويمكن لمستخدمي ويندوز 10 غير المدعوم الاستفادة من أدوات مجانية للحفاظ على أمان أجهزتهم، أبرزها:

0patch: تصحيحات أمنية للثغرات الحرجة دون تحديث النظام، مع دعم حتى 2030.

TinyWall: طبقة حماية إضافية فوق جدار حماية ويندوز مع تحكم دقيق وسهل الاستخدام.

Patch My PC Home Updater: تحديث تلقائي للتطبيقات المثبتة لتقليل الثغرات.

Sandboxie Plus: بيئة معزولة لتشغيل البرامج أو التصفح بأمان.

Panda Dome Free: مضاد فيروسات يعتمد على السحابة لحماية الجهاز وتقليل العبء على النظام.