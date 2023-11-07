كيف تحمي حسابك الواتساب بخطوتين من حالات السرقة.. مختص سعودي يجيب

الوكيل الإخباري - أكد الخبير التقني عبدالله السبع على زيادة حالات سرقة حسابات تطبيق الواتساب للمستخدمين خلال الفترة الماضية.



وحذر السبع في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس” من تقديم أي كود يأتي من الواتساب لأي شخص، حيث أشار إلى أن عملية سرقة الحساب تبدأ بشخص يتواصل مع المستخدم ويطلب منه إعطاء الكود الخاص بالواتساب تحت ذريعة إدخاله في مجموعة، ومن ثم يقوم بسرقة الحساب.

اضافة اعلان



وأكد الخبير التقني أن هناك خطوتين يجب اتخاذهما لحماية الحساب من السرقة، وهما:



- الانتقال إلى إعدادات الواتساب، اختيار الحساب، ثم تمكين التحقق بخطوتين.

- التأكد من تفعيل الميزة التي تحمي الحساب من السرقة.

- يجب على المستخدمين أخذ هذه التحذيرات والخطوات بعين الاعتبار لحماية حساباتهم الشخصية على الواتساب من عمليات الاختراق والسرقة.

بوابة الخليج