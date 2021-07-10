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السبت، 10-07-2021 11:39 ص

كيف تحمي نفسك كمستخدم ل Google Drive

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الوكيل الإخباري - غالبًا ما تكون أنت نفسك أكبر خطر على بيانات جوجل درايف – جنبًا إلى جنب مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة التي قمت بتوصيلها بـ Google Drive.

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يمكنك الاستفادة من المصادقة الثنائية لمنع المتسللين من الوصول إلى ملفاتك من جهاز آخر، حتى لو أخذوا اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. وبالطبع تأكد دائمًا من أن لديك كلمة مرور قوية.


من المهم  إزالة أي تطبيقات أو ملحقات متصفح يمكنها الوصول إلى جوجل درايف دون داع.

 

كل تطبيق لديه إذن للوصول إلى Google Drive هو ناقل آخر للمتسللين وثغرة أمنية.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 



 




 

 


 

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