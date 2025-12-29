الإثنين 2025-12-29 03:30 م

كيف تخدع البرامج الخبيثة نظام التوثيق في macOS؟

الوكيل الإخباري-   أصبح المهاجمون قادرين على نشر برامج خبيثة على macOS باستخدام شهادات مطورين حقيقية، ما يجعل هذه البرامج تبدو شرعية أثناء التثبيت، رغم أنها تحتوي على أكواد ضارة لاحقًا.

ويعتمد الهجوم على شهادات مطورين مخترقة أو مشتراة بطرق غير قانونية، بحيث يبدو الملف التنفيذي الأولي سليماً عند التثبيت ولا يظهر نشاط ضار، قبل أن يتصل التطبيق بخوادم خارجية لتحميل الحمولات الخبيثة لاحقًا.


وتعود أول حالة معروفة لبرمجيات خبيثة موقّعة من أبل إلى عام 2020، ولا تزال هذه المشكلة تتوسع مع الوقت، رغم أن نظام التوقيع مصمم لتتبع المطورين وإلغاء الشهادات عند إساءة الاستخدام.


وتظل أفضل وسائل الحماية للمستخدمين هي تنزيل البرامج من المطورين الموثوقين أو متجر Mac الرسمي فقط لتقليل مخاطر التعرض للبرامج الضارة.

 

ارم نيوز 

 
 


