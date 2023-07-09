كيف تزيد من عدد المتابعين على ثريدز؟

الوكيل الإخباري - ينمو تطبيق ثريدز الجديد من ميتا بسرعة قياسية مع 70 مليون اشتراك في أول يومين فقط، حيث يرغب كثيرون بتجربة تطبيق تواصل اجتماعي جديد مع ملايين المستخدمين الآخرين.



وإذا كنت من مستخدمي ثريدز الجدد وتريد إعادة الاتصال بالأشخاص الذين تفاعلت معهم على تويتر، إليك بعض النصائح لمساعدتك على بناء حسابك وزيادة عدد متابعيك على ثريدز، بحسب موقع ويرد:

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انشر تغريدات على تويتر

غرد عدة مرات حول الاشتراك في ثريدز، وشارك رابط حسابك الجديد حيث يمكن لأصدقائك العثور عليك. لا تخف من استخدام الميمز والفكاهة، إضافة إلى المزيد من المناشدات المباشرة.



اربط حساب إنستغرام

إذا كنت تتابع أصدقاءك على إنستغرام، فعند الاشتراك في ثريدز، ستحصل على خيار متابعة جميع أصدقائك على إنستغرام، إذا كان لديهم حسابات على ثريدز، وإذا لم يكن لديهم حساب الآن، فيمكنك متابعتهم تلقائياً إذا قاموا بإنشاء حساب لاحقاً.



قبل القيام بذلك، اعلم أنه بمجرد إنشاء اتصال الحسابات، لن تتمكن من حذف حساب ثريدز بالكامل دون إزالة إنستغرام أيضاً، وهو شيء قد تغيره الشركة في المستقبل، ولكن هذه هي الطريقة التي يتم التعامل بها حالياً.



وإذا كنت تستخدم حساب إنستغرام، ولكنك لا تختار متابعة نفس الأشخاص على ثريدز أثناء عملية التسجيل، فمن الممكن العثور على هذا الخيار مرة أخرى. إضغط على ملف التعريف الخاص بك ثم عد المتابعين. بعد ذلك، إسحب إلى علامة التبويب التالية. في الجزء العلوي من الشاشة، أنقر فوق عرض الكل للعثور على الأشخاص الذين تعرفهم من إنستغرام.



حافظ على حسابك علنياً

إذا كنت ترغب في الحفاظ على حسابك منخفض المستوى، فمن الممكن تغيير المنشورات إلى خاصة بالانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك، والضغط على السطرين في الزاوية اليمنى العليا، واختيار الخصوصية، ثم تبديل خيار ملف التعريف الخاص إلى اليمين. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في زيادة حساباتهم خارج مجموعة الأصدقاء المباشرين، فإن إبقاء حسابك على الوضع العام هو الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها المطاف بالمشاركات في موجز الخوارزمية. ضع في اعتبارك أن ميتا تجمع معلومات شخصية عنك كلما استخدمت التطبيق.



أعد استخدام أفضل المنشورات لديك

قد ترغب في إنشاء شخصية جديدة عبر الإنترنت لتطبيق ثريدز، ولكن لا تخف من إعادة استخدام بعض الصور والنكات وموضوعات المناقشة السابقة لتكتشف أفضل المواضيع التي تساعد على تطوير حسابك.



النشر بشكل مستمر

إذا كنت تقضي وقتاً ممتعاً على ثريدز وترغب في جذب المزيد من المتابعين، فاستمر في نشر المشاركات. فالنشر بشكل مستمر مع التركيز على جودة المنشورات يزيد من فرص زيادة عدد المتابعين.

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