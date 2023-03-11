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السبت، 11-03-2023 03:24 م

كيف تستخدم تطبيق Slack الذي يدعم ميزات ChatGPT؟

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الوكيل الإخباري - يُعدّ تطبيق (سلاك) Slack أحد أشهر تطبيقات التواصل التي تستخدمها الشركات للتواصل بين موظفيها، أو مع الشركات الأخرى بشكلٍ فوري. إذ يتضمن هذا التطبيق المراسلات النصية والصوتية ومكالمات الفيديو.

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ويمتلك أكثر من 18 مليون مُستخدم نشط يوميًا وتستخدمه أكثر من 156 ألف شركة حول العالم.


وقد أعلنت شركة Salesforce يوم الثلاثاء الماضي أنها تعاونت مع شركة OpenAI لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ChatGPT في تطبيق المراسلات (Slack) الخاصة بها، مما يوفر ميزات جديدة تساعد في تعزيز الإنتاجية عن طريق تسريع إنجاز العديد من الأعمال بواسطة النسخة الجديدة من تطبيق سلاك.


إليك أبرز الميزات التي ستضاف إلى تطبيق سلاك وكيفية البدء باستخدام الإصدار الجديد من التطبيق:

 

ما هي الميزات الجديدة التي ستتوفر في تطبيق Slack؟
ستساعد ميزات ChatGPT المدمجة في تطبيق سلاك في تحسين كيفية تواصل المستخدمين مع بعضهم، ومساعدتهم في توفير الوقت أثناء أداء المهام المتعددة.

 

إذ ستتوفر ميزات لتسريع عملية كتابة الرسائل وقراءتها. وسيتمكن مستخدمو Slack من الاستفادة من إمكانيات الكتابة التي اشتهر بها ChatGPT لإنشاء الرسائل المختلفة في ثوانٍ.


سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى محادثاتهم الأخيرة بسرعة مع ملخص مخصص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ستكون الملخصات متاحة لكل من (القنوات) Channels، و(المواضيع) Threads، للبقاء في اطلاع على تطورات العمل في جميع الأوقات.


من ناحية أخرى، سيضم التطبيق أدوات بحث مدمجة، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى إمكانيات البحث المتوفرة في ChatGPT لتسهيل صياغة الرسائل دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو استخدام محرك بحث.


كيف يمكنك الوصول إلى ميزات ChatGPT الجديدة في تطبيق Slack؟
تخضع الميزات الجديدة حاليًا لاختبار تجريبي وهي غير متاحة للمستخدمين، ولكنها ستتوفر لمستخدمي Slack خلال الفترة القريبة القادمة. ومع ذلك، توفر شركة OpenAI قائمة انتظار (ChatGPT app for Slack waitlist) يمكنك التسجيل فيها لطلب الوصول إلى النسخة التجريبية.


لم يقتصر التعاون مع شركة OpenAI لدمج ميزات ChatGPT في تطبيقات التواصل على شركة Salesforce، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت الشهر الماضي عن خطوة مشابهة، إذ دعمت تطبيق التواصل الخاص بالشركات (Microsoft Teams) بميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدم إمكانية كتابة مُلخصات الاجتماعات وتسجيل الملاحظات بشكلٍ آلي.

 

البوابة العربية للاخبار التقنية 

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