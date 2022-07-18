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الإثنين، 18-07-2022 01:42 م

كيف تشاركين صور طفلك بأمان على منصات التواصل الاجتماعي؟

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الوكيل الإخباري - أوصى خبراء مبادرة "ألمانيا آمنة على الإنترنت" الوالدين باتباع النقاط المهمة التالية عند نشر صور الأطفال في العطلات الصيفية على شبكة الإنترنت.

-مشاركة البيانات باعتدال والتحقق من الإعدادات:

يجب على الآباء جعل صور الأطفال في الشبكات الاجتماعية غير متاحة إلا لمجموعات معينة ومستهدفة. ويفضل ضبط الحساب على الوضع الخاص لمنع وصول الغرباء إليها.

- تجنب بيانات الموقع:
يتعين على الآباء حذف معلومات الموقع الواضحة عبر الإنترنت. ويشمل هذا اسم الفندق أو لافتات الشوارع، وأي شيء يمكن أن يستخدمه المجرمون للاقتراب من الطفل. وينصح أيضا بإلغاء تنشيط البيانات الوصفية حتى لا يتم إرسال معلومات إضافية عبر الصور.

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