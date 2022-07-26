الثلاثاء 26-07-2022
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بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا
نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع
ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري
الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات
أخبار الشركات
أخبار الشركات
دورات تدريبية لطلبة تخصص المحاسبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا
HUAWEI Band 7: سوار ذكي بتصميم أنيق وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين وغير ذلك الكثير الآن في الأردن
زين تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد
البوتاس العربية" و"العربية للتعدين" تبحثان تعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع التعدين
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