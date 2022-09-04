الأحد 04-09-2022
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الأحد، 04-09-2022 02:13 م

كيف تشارك موقعك بأمان على آيفون

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الوكيل الإخباري - بالإضافة إلى الالتقاء بالأصدقاء، فإن مشاركة موقع آي فون الخاص بك يمكن أن تساعدك في العثور على هاتفك إذا فقدته.

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كيفية مشاركة موقعك على آيفون
قبل أن تشارك موقعك، يجب عليك تمكين خدمات الموقع، وهو أمر يعطله العديد من الأشخاص لأسباب تتعلق بالخصوصية. لتشغيل خدمات الموقع، انتقل إلى إعدادات جهاز آيفون وحدد الخصوصية، ثم انقر فوق خدمات الموقع. يمكنك تشغيلها وإيقاف تشغيلها في هذه الصفحة.

 

تمكين مشاركة موقعي
قبل أن تتمكن فعلياً من مشاركة موقعك مع الآخرين، تحتاج إلى منح هاتفك الإذن للقيام بذلك. انتقل إلى الإعدادات، وانقر على معرف أبل أو اسمك في الجزء العلوي من الشاشة، ثم Find My و تبديل مشاركة موقعي إلى الوضع تشغيل.

يجب عليك تمكين Share My Location في الإعدادات الخاصة بك قبل مشاركتها مع الآخرين من خلال تطبيق مثل Find My أو غيره.

 

افتح تطبيق Find My 
إذا لم تتمكن من العثور عليه بسهولة، فما عليك سوى الانتقال إلى مكتبة التطبيقات عن طريق التمرير مباشرة على شاشتك الرئيسية، واكتب Find My في شريط البحث.

 

مشاركة الموقع مع الأشخاص
من أسفل الشاشة داخل تطبيق Find My اختر People لفتح علامة التبويب هذه اضغط على علامة + ومشاركة موقعي
اضغط على علامة + (علامة الجمع) لمعرفة الخيارات المتاحة لك لمشاركة الموقع. حدد مشاركة موقعي. أدخل اسم أو رقم هاتف الطرف الآخر.

 

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