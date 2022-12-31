كيف تصل سماعات أيربودز بكمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11؟

الوكيل الإخباري - يمكنك توصيل أيربودز بمعظم الأجهزة التي تدعم بلوتوث، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام أيربودز مع أجهزة كروم بوك، وبالمثل، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.



فيما يلي كيفية توصيل أيربودز بجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز 11، بحسب موقع سلاش غير:

إذا قمت مسبقاً بتوصيل أي مكبر صوت أو سماعات أذن لاسلكية بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11، فستكون على دراية بالخطوات.



على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز ويندوز باتجاه يسار شريط المهام وحدد "الإعدادات".



انقر على خيار بلوتوث والأجهزة" على اليسار.



قم بتمكين البلوتوث من خلال النقر على زر التبديل على اليمين.



سترى أسماء الأجهزة المتصلة بالفعل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. انقر فوق "إضافة جهاز" على اليمين. في هذه المرحلة ، يجب عليك تحضير أيربودز أيضاً.



ضع كلاً من السماعتين في العلبة وافتح الغطاء.



استمر في الضغط على الزر الفعلي في علبة أيربودز حتى ترى وميض ضوء LED الأبيض.



سترى قائمة "إضافة جهاز" على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. حدد بلوتوث لإضافة أيربودز.



سيبدأ جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11 في البحث عن أجهزة بلوتوث في المنطقة المجاورة له. تأكد من أن أيربودز في وضع الإقران وقريبة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



انقر فوق أيربودز الخاص بك بمجرد ظهورها في قائمة الأجهزة المتاحة. قد يستغرق جهاز الكمبيوتر بضع ثوانٍ للاتصال بـ أيربودز.



بمجرد الاتصال، انقر فوق "تم" في الركن الأيمن السفلي.



بمجرد إقران جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز 11 مع أيربودز، سيتذكر كلا الجهازين بعضهما البعض. حتى إذا قمت بفصل أجهزة أيربودز لاستخدامها مع جهاز آيفون أو آيباد في اللحظة التي تقوم فيها بفصلها عن أجهزة آبل ستتمكن من التبديل إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز من خلال قائمة أجهزة بلوتوث.



اضافة اعلان

24