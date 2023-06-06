كيف تطمئن الأهل بوصولك آمناً إلى المنزل عبر تحديث آيفون الجديد؟

الوكيل الإخباري - كشفت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين الخاص بها مساء أمس الإثنين، عن ميزة أمان جديدة قد تغني المستخدمين عن خطوة يلجأون إليها، خاصة بعد سهرة متأخرة في الليل.



فقد أعلنت الشركة عن ميزة تحقق جديدة مع نظام تشغيل iOS17 الجديد ضمن مؤتمر WWDC لهذا العام، وهي طريقة بسيطة وسريعة لتنبيه الأصدقاء أو أفراد العائلة بالوصول بأمان وسلام إلى المنزل.

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هذه الميزة، عند إطلاقها رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستكون مفعلة فقط على تطبيق "iMessage"، وعلى أجهزة آيفون فقط، بحسب تقرير "تيك كرانش" الإلكتروني.



وتعمل الميزة الجديدة كما يلي:

ـ الضغط على زر "الزائد" على اليسار في حقل النص.

ـ فتح المحادثة مع الشخص أو الأشخاص الذين يرغب المستخدم في تنبيههم عند الوصول إلى المنزل، وعند الضغط على إشارة "الزائد" يمكن العثور في قائمة التطبيقات على خاصية "التحقق".

ـ من المرجح أن يعرف جهاز الآي فون مكان الإقامة، أو الذي يقضي فيه المستخدم معظم الوقت.

ـ سيتحقق الهاتف من الموقع الحالي ويعطي تقديراً لمدة الوقت المطلوب للعودة إلى المنزل - سواء داخل السيارة أو مشياً، ويمكن مشاركة هذه التفاصيل مع الأطراف الثانية.

سوف يتتبع الهاتف تقدم المستخدم، وإذا بدا أن هناك شيئاً غير عادي، فسيطلب الهاتف التأكيد إذا كان كل شيء على ما يرام - وإذا لم يكن كذلك، يمكن إرسال إشارة إنذار.



تجدر الإشارة إلى أن ميزة التحقق لا تشارك تلقائياً الموقع في الوقت الحقيقي "Live Location" كما هي الحال مع واتساب أو خرائط غوغل، بل يجب تفعليها يدوياً في حال الرغبة بذلك.

ومع ذلك، إذا لم يصل المستخدم إلى المنزل في الوقت المحدد، ولم يقم بتعطيل ميزة التحقق، سيتمكن الطرف الثاني من رؤية الموقع الحالي للمستخدم والمسار الذي اتخذه للعودة إلى المنزل ومستوى بطارية الهاتف وإشارة الخدمة. وجميع هذه البيانات مشفرة.

عند العودة، سيتلقى الطرف الثاني إشعاراً بالوصول.

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