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كيف تعثر على هاتف الآيفون المفقود؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 25-08-2024 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   في حال فقدت أو نسيت مكان هاتفك الآيفون، فإن تطبيق "البحث عن" (Find My) هو الوسيلة الأسرع والأفضل للعثور على الهاتف المفقود.

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يمكنك تتبع هاتفك الآيفون بسرعة على أحد أجهزة آبل الأخرى، مثل الآيباد أو جهاز ماك بوك أو هاتف آيفون آخر يخص أحد أفراد عائلتك.


كيف تستخدم التطبيق؟

الخطوة الأولى هي فتح التطبيق على الجهاز الآخر، وهنا سترى خيار "الأجهزة" (Devices) في الشريط السفلي. اضغط على هذا الخيار، وسترى هاتفك الآيفون يظهر في القائمة. اضغط عليه وسترى موقعه على الخريطة.


بالإضافة إلى الموقع على الخريطة، ستجد أيضًا ميزة تشغيل الصوت التي يمكنك اختيارها ليصدر الهاتف صوت رنين يساعدك في البحث عنه.


لاحظ أنه لكي يظهر هاتفك في التطبيق على هاتف أحد أفراد عائلتك، يجب أن تنضم إلى مجموعة مشاركة عائلية أو تشارك موقعك مع هذا الشخص، وهي خطوة مهمة يجب تنفيذها لكي يفيدك استخدام التطبيق في العثور على هاتفك في حال فقدانه.


ولكي يظهر هاتفك الآيفون على أحد أجهزتك الأخرى، مثل الآيباد أو الماك بوك، يجب أن تسجل الدخول إلى حساب آبل نفسه الذي تستخدمه على هاتف الآيفون.


أما إذا لم يتوفر لديك جهاز آخر من أجهزة آبل في المنزل، يمكنك فتح iCloud.com/find على أي متصفح ويب على أي جهاز آخر لتتبع موقع هاتف الآيفون. ثم سجل الدخول إلى حسابك الخاص في آبل، واتبع الخطوات السابقة نفسها. انتقل إلى الأجهزة للبحث عن هاتفك الآيفون من قائمة الأجهزة التي ستظهر أمامك، ثم حدد الهاتف، وسترى موقعه على الخريطة.

 

الجزيرة

gnews

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