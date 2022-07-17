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الأحد، 17-07-2022 01:26 م

كيف تعدل أو تلغي إرسال الرسائل في ios16؟

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الوكيل الإخباري - في كثير من الأحيان نرسل رسائل نصية ثم نشعر بالندم على ذلك بسبب خطأ إملائي أو إرسال الرسالة للشخص الخاطىء أو التراجع عن فكرة أو موقف أردنا التعبير عنه في الرسالة.

وبينما تحتوي تطبيقات المراسلة مثل سيغنال وواتس أب وفايبر على بعض ميزة "الحذف لدى الجميع"، حتى الآن، لم يكن هناك ما يمكنك فعله حيال ذلك على iMessage باستثناء الاستدراك برسالة تقول فيها "لم أقصد ذلك".

وفي نظام التشغيل iOS 16 تقدم أبل ميزة لتطبيق الدردشة iMessage الخاص بها والتي تتيح لك تحرير أو إلغاء إرسال رسالة - طالما أنك تفعل ذلك في غضون 15 دقيقة من وقت إرسالها ويكون المستلم أيضًا على iOS 16 أو iPadOS 16 أو macOS Ventura.

لتحرير الرسالة:
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
في القائمة المنسدلة، انقر فوق تحرير.
قم بتحرير رسالتك وانقر فوق علامة الاختيار الموجودة على يمين الرسالة لإرسال التصحيح أو اضغط على X على يسار الرسالة إذا غيرت رأيك بشأن تغيير النص.

لحذف الرسالة
اضغط مع الاستمرار على الرسالة.
في القائمة المنسدلة، انقر فوق تراجع عن الإرسال.
ستختفي الرسالة على الفور.

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إذا ضغطت طويلاً على رسالتك بعد مرور 15 دقيقة ، فلن يكون خياري "تراجع عن الإرسال" و "تحرير" في القائمة، بحسب موقع ذا فيرج.

 

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