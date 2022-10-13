الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الخميس، 13-10-2022 04:42 م

كيف تغلق الفي بي إن على هاتف آيفون؟

20221011202425407FB


الوكيل الإخباري-مع وجود المزيد والمزيد من التطبيقات الشائعة التي تحاول تتبعك عبر الإنترنت، فلا عجب أن يلجأ الناس إلى شبكات في بي إن لإخفاء هويتهم عبر الإنترنت.

لكن الشبكات الافتراضية الخاصة تأتي مع بعض المشكلات الطفيفة الخاصة بها: بعض صفحات الويب لا تعمل عندما يكون لديك في بي إن قيد التشغيل ويميل اتصالك بالإنترنت إلى التباطؤ.

إذا احتجت في أي وقت إلى إيقاف تشغيل في بي إن على جهاز آيفون فمن السهل القيام بذلك.

كيفية إيقاف تشغيل في بي إن على جهاز آيفون:

1- افتح تطبيق الإعدادات وقم بالتمرير لأسفل للنقر فوق عام، ثم قم بالتمرير للنقر فوق في بي إن وإدارة الأجهزة.

2- اضغط على في بي إن أعلى الصفحة.

3- اضغط على مفتاح تبديل الحالة لإيقاف تشغيله. من المفترض أن ترى رسالة "قطع الاتصال"، ثم ينقلب المفتاح إلى اليسار. تم إيقاف تشغيل في بي إن.

اضافة اعلان

يمكنك إيقاف تشغيل في بي إن من خلال تطبيق في بي إن نفسه. لا تتيح لك جميع تطبيقات في بي إن القيام بذلك، ولكن التطبيقات الرئيسية تسمح لك بإيقاف تشغيلها.

للقيام بذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق في بي إن والبحث عن خيار قطع الاتصال. انقر فوق هذا الخيار وسيقوم جهاز آيفون بإيقاف اتصال في بي إن، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20228217040961W2

نصائح قبل شراء الأجهزة الإلكترونية

new_218992_9887_soc

أداة قرصنة تجعل التصيد الاحتيالي سهلاً

2022-04-04T100250Z_1513699082_RC2HOS9SODDB_RTRMADP_3_USA-TRUMP-SOCIALMEDIA

غوغل تسمح لمنصة ترامب بالعمل على اندرويد

واتساب

واتساب تطلق ميزة جديدة لجميع المستخدمين .. تعرف عليها

77777777

مؤسس فيسبوك يثير الجدل بعدد متابعين صفحته خلال الشهر الحالي

فيس بوك2

أول تصريح لـ ميتا على خلل اختفاء المتابعين على فيسبوك

أخبار متعلقة
best-iphone_c384

لمالكي هواتف آيفون .. اليكم ميزة انشاء خلفية

shutterstock_1121678042

كيفية حظر الإيميلات المزعجة على هواتف آيفون

20-08-03_21-33-12

كيفية وقف إشعارات رسائل واتساب المزعجة

واي ١

كل ما نعرفه حتى الآن عن واي فاي 7

382851_60_1664264587

أفضل مكان لوضع الراوتر لتحسين سرعة الواي فاي

How-To-Transfer-WhatsApp-Data-From-Android-To-iOS_600x350

خطوات نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى أيفون