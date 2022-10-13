كيف تغلق الفي بي إن على هاتف آيفون؟

الوكيل الإخباري-مع وجود المزيد والمزيد من التطبيقات الشائعة التي تحاول تتبعك عبر الإنترنت، فلا عجب أن يلجأ الناس إلى شبكات في بي إن لإخفاء هويتهم عبر الإنترنت.



لكن الشبكات الافتراضية الخاصة تأتي مع بعض المشكلات الطفيفة الخاصة بها: بعض صفحات الويب لا تعمل عندما يكون لديك في بي إن قيد التشغيل ويميل اتصالك بالإنترنت إلى التباطؤ.



إذا احتجت في أي وقت إلى إيقاف تشغيل في بي إن على جهاز آيفون فمن السهل القيام بذلك.



كيفية إيقاف تشغيل في بي إن على جهاز آيفون:



1- افتح تطبيق الإعدادات وقم بالتمرير لأسفل للنقر فوق عام، ثم قم بالتمرير للنقر فوق في بي إن وإدارة الأجهزة.



2- اضغط على في بي إن أعلى الصفحة.



3- اضغط على مفتاح تبديل الحالة لإيقاف تشغيله. من المفترض أن ترى رسالة "قطع الاتصال"، ثم ينقلب المفتاح إلى اليسار. تم إيقاف تشغيل في بي إن.

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يمكنك إيقاف تشغيل في بي إن من خلال تطبيق في بي إن نفسه. لا تتيح لك جميع تطبيقات في بي إن القيام بذلك، ولكن التطبيقات الرئيسية تسمح لك بإيقاف تشغيلها.



للقيام بذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق في بي إن والبحث عن خيار قطع الاتصال. انقر فوق هذا الخيار وسيقوم جهاز آيفون بإيقاف اتصال في بي إن، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

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