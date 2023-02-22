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الأربعاء، 22-02-2023 04:13 م

كيف تغير كلمة مرور واسم شبكة وايفاي؟

نعنعنعنع


الوكيل الإخباري - لا يعد تغيير كلمة مرور وايفاي مهمة بسيطة فحسب، ولكنه يمكن أن يكون مفيداً جداً لضمان حماية الشبكة من الاختراق الذي يمكن للمتسللين من خلاله الدخول إلى أجهزتك.

فيما يلي كيفية تغيير اسم وكلمة مرور شبكة الوايفاي، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني: 


تتمثل الخطوة الأولى لتغيير كلمة مرور وايفاي في إلقاء نظرة على عنوان IP على جهاز التوجيه الخاص بك، فالأرقام الافتراضية عادة ما تكون 192.168.1.1 أو 192.168.0.1. بعد العثور على عنوان IP الخاص بك، ستتمكن من تغيير اسم الشبكة وكلمة المرور على جهاز الكمبيوتر على النحو التالي:

- خذ عنوان IP الخاص بك وضع الأرقام في خانة URL.
- قم بتسجيل الدخول كمسؤول.
- من هناك سيتم توجيهك إلى موقع الويب الخاص بشبكتك، حيث سيكون لديك القدرة على تغيير البيانات الخاصة بك.
- بعد ذلك، ابحث عن علامة تبويب تشير إلى Wireless أو إعدادات وايفاي أو WLAN أو Wireless Security. من هناك ستتمكن من رؤية اسم وايفاي الحالي وكلمة المرور.


- بالنسبة لاسم المستخدم الخاص بك، ابحث عن اسم SSID أو اسم وايفاي، وستتمكن من تغييره. وبالمثل بالنسبة لكلمة المرور، ابحث عن كلمة مرور وايفاي أو مفتاح وايفاي، وستتمكن من تغيير ذلك أيضاً.


تذكر أنه من الجيد استخدام مجموعة متنوعة جيدة من الأحرف للتأكد من أن كلمة مرورك آمنة. 

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