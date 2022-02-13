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كيف تفوق الذكاء الاصطناعي باكتساح في كشف الصور المزيفة؟

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الوكيل الاخباري-يمكن لأول وهلة أن يفترض شخص ما أن بعض الصور الفوتوغرافية لوجوه أشخاص رآها حقيقية، إلا أن الحقيقة هي أنها مفبركة ومرت بالعديد من المراحل والإضافات.

فبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، يشير بحث جديد إلى أن ما يصل إلى 30% من البشر ينخدعون بمثل تلك الصور، ولكن تنجح برامج الذكاء الاصطناعي في كشف زيفها بنسبة 100%.

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دقة بنسبة 100%
اختبرت الدراسة الأميركية كلا من البشر وبرامج الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم تقنيات الانتحال الأكثر شيوعًا والتي تتمثل في صور مطبوعة ومقاطع فيديو وصور رقمية وأقنعة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد.

وقال الباحثون إن أجهزة الكمبيوتر كانت أكثر دقة مع كل نوع من الصور، حيث سجلت معدلات خطأ بنسبة 0% في جميع الصور ومقاطع الفيديو البالغ عددها 175,000.

كان لدى البشر درجة أقل بكثير من الدقة لكل نوع من تقنيات الانتحال، بما يشمل التعرف على 30% من الصور المطبوعة بشكل خاطئ، وهو أحد أسهل أنواع الألاعيب التي يلجأ لها المحتالون.

 

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