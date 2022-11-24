الخميس 24-11-2022
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الخميس، 24-11-2022 03:05 م

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة على آيفون؟

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الوكيل الإخباري - قامت آبل مؤخراً بتحديث أجهزة آيفون مع القدرة على إستعادة الرسائل المحذوفة، حيث يمكن للمستخدم استعادة أي رسالة تم حذفها قبل أقل من 30 يوم.

والخبر السار هو أن استعادة الرسائل أمر بسيط للغاية. أولاً، تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS: تعمل الميزة فقط على iOS 16.

للتحقق من نسخة ios لديك انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

بمجرد تشغيل iOS 16، افتح تطبيق الرسائل.

الآن اضغط على زر تحرير في الزاوية العلوية اليسرى وابحث عن إظهار المحذوفة مؤخراً.

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بدلاً من ذلك، قد تكون المحذوفة مؤخراً في قسم التصفية في الجزء العلوي الأيسر إذا كنت قد قمت بتنشيطها.

في هذا القسم، ستتمكن من رؤية جميع النصوص التي قمت بإزالتها خلال الشهر الماضي. سترى تاريخ انتهاء الصلاحية بجوار كل رسالة، والذي يوضح متى سيتم حذف النص إلى الأبد.

إذا لم تكن متأكداً من حذف رسالة إلى الأبد، فما عليك سوى استعادتها ثم حذفها مرة أخرى لإعادة تعيين المؤقت. لاستعادة رسالة، حددها ثم انقر فوق استرداد في أسفل اليمين.

بدلاً من ذلك، اضغط على حذف إذا كنت تريد مسح النص إلى الأبد.

هناك أيضًا أزرار Recover All و Delete All إذا كنت تريد القيام بإجراء جماعي بسرعة.

وإذا لم تتمكن من رؤية الرسائل المحذوفة مؤخراً، فهذا يعني أنك لم تقم بتخزين أي رسائل في آخر 30 يوم.

 

 

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