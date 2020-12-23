كيف تكتشف أن هاتفك مخترق أم لا ؟

الوكيل الاخباري - إذا كان هاتفك يعمل بنظام "أندرويد"، وظهرت عليه بعض المؤشرات الغير معتادة، فيجب عليك الحذر والتأكد من أنه ليس مخترقا ويتعرض للتجسس، ثم أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحمايته من عمليات القرصنة الإلكترونية.

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ووفقا لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، تتمثل هذه المؤشرات في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، أو استهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة أو نفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه، وقد ترى أيضا إشعارات لا تتوقعها، أو أن وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه أطول من المعتاد.



- التحقق من التطبيقات:

وعليك التحقق من التطبيقات التي تستهلك موارد الهاتف، بالانتقال إلى (الإعدادات) في هاتفك الذكي، ثم الضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network & Wireless، ثم الضغط على خيار (استخدام البيانات) usage Data.

سترى عندها قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على جهازك واستهلاكها لبيانات الهاتف، وإذا وجدت تطبيقا لم تقم بتثبيته يستهلك بيانات الهاتف فقم بإزالته على الفور.



- خدمات إمكانية الوصول:

وهناك خطوة أخرى لمعرفة إذا ما كان على هاتفك بعض تطبيقات التجسس، وفي هذه الخطوة تنتقل إلى الإعدادات في هاتفك، ثم اضغط على خيار (خيارات متقدمة) Options Advanced، ثم خيار (إمكانية الوصول) Accessibility. وهنا سترى قائمة الخيارات التي يمكنك تخصيصها في هاتفك.

فخيارات (خدمات إمكانية الوصول) تتيح للتطبيقات تغيير الإعدادات، مما يجعل الوصول لهذا الإذن مفيدا جدا لتطبيقات التجسس، ومن ثم تأكد فقط من منح هذا النوع من الوصول إلى تطبيق مكافحة الفيروسات فقط وليس لأي تطبيق آخر.



- حل أفضل:

هناك حل أفضل، وهو تنزيل بعض التطبيقات التي تكافح التجسس، ومنها تطبيق Incognito، تطبيق Certo، تطبیق Kaspersky Antivirus.



- نصيحة:

إذا اكتشفت أنك وقعت ضحية لأحد برامج التجسس، في بعض الحالات عليك استبدال الهاتف الذكي، ثم عليك حماية الهاتف بكلمة مرور لا تشاركها مع أي شخص، وتثبيت تطبيق لمكافحة الفيروسات موثوق، واحرص على فحص الهاتف بانتظام، ثم احرص على تغيير كلمات المرور لجميع حساباتك، ولا تشاركها مع أي شخص، وقم بتنزيل التطبيقات من مصادر رسمية فقط، مثل غوغل بلاي.

سبوتنيك

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