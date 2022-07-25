كيف تلغي إشتراك ألعاب إكس بوكس؟

الوكيل الإخباري - واحدة من السمات المميزة لنظام إكس بوكس هي إكسبوكس باس. مقابل رسوم شهرية، يمكن للاعبين الوصول إلى أكثر من 100 عنوان، بدءاً من كلاسيكيات الأمس إلى أكبر إصدارات اليوم. قد تكون "إكس بوكس غيم باس" واحدة من أفضل الصفقات في الألعاب، ولكن قد يأتي وقت تحتاج فيه إلى الإلغاء.



فيما يلي طريقة إلغاء إكس بوكس باس وفق ما أورد موقع ديجيتال ترندز الإلكتروني:



الخطوة 1: افتح قائمة الدليل بالضغط على زر دليل إكس بوكس في منتصف وحدة التحكم.

الخطوة 2: حدد ملف التعريف الخاص بك، ثم حدد حسابي في النافذة المنبثقة.

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الخطوة 3: اختر خيار الدفع والفوترة من الجانب الأيمن من الشاشة.

الخطوة 4: حدد إكس بوكس غيم باس

الخطوة 5: اختر إلغاء الاشتراك.

الخطوة 6: حدد نعم لتأكيد رغبتك في إنهاء اشتراكك.

الإلغاء عبر متصفح الويب

يمكنك أيضًا إلغاء اشتراكك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. افتح متصفح الويب المفضل لديك ، واتبع هذه الخطوات ، وستكون جاهزًا تمامًا.



الخطوة 1: انتقل في متصفح الويب الخاص بك إلى xbox.com.

الخطوة 2: قم بتسجيل الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر فوق تسجيل الدخول في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 3: انقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي من الصفحة.

الخطوة 4: انقر على ثلاث نقاط في أسفل يمين القائمة المنبثقة وحدد الاشتراكات.

الخطوة 5: ابحث عن خيار إكس بوكس غيم باس وانقر على إدارة.

الخطوة 6: الضغط على إلغاء الاشتراك

الخطوة 7: في النافذة المنبثقة، أكد رغبتك في إنهاء الفواتير المتكررة.

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