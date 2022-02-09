كيف تمنع تويتر من الكشف عن حسابك؟

الوكيل الإخباري - كشفت مجلة "ماشابل" المتخصصة بالتكنولوجيا مؤخراً في تقرير جديد لها، عن طريقة لمنع الأشخاص من العثور على حسابك الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عبر بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.





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ويرصد التقرير التالي أهمية موقع التدوين المصغر "تويتر" بالنسبة لقطاع واسع من المستخدمين في العالم، حيث تكمن تلك الاهمية في قدرته الكبيرة على توفير ميزة التواصل السريع، خاصةً في ظل معاناة الملايين من وباء فيروس كورونا، وما نتج عنه من إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل.





ويتمثل تنفيذ خطوات الخصوصية المُشار إليها كالآتي؛





افتح "تويتر"، إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو لاب توب، وانقر فوق كلمة "مزيد" في شريط التنقل الموجود على اليسار للكشف عن المزيد من الخيارات.





أما إذا كنت تستخدم هاتفك المحمول، فافتح شريط التنقل من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا، ثم اضغط على "الإعدادات والخصوصية" في شريط التنقل، ثم "الخصوصية والأمان"، وبعد ذلك انقر أو اضغط على "اكتشاف وجهات الاتصال".





وعند ذلك ستجد قائمة تتيح لك التحكم في كيفية عثور الآخرين على حسابك، ويصبح لك الخيار عبر الطريقة التي تراها مناسبة لكي يعثر الآخرون عليك سواء عبر بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.





في سياق مختلف، كان موقع "تويتر"، قد أعلن عن اختباره مؤخراً لميزة "التصويت السلبي" أو downvote، التي ستسمح لمستخدميه على النظامين iOS وAndroid قريباً بالإبلاغ عن التغريدات المسيئة، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة الأكثر استخداماً للإبلاغ عن المحتوى المرفوض، ومن ثم تحسين جودة المحادثات.





زهرة الخليج

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