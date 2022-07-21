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الخميس، 21-07-2022 04:08 م

كيف توقف الرسائل العشوائية على بريدك الإلكتروني؟

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الوكيل الإخباري - بالنسبة إلى رسائل البريد الإلكتروني التسويقية الجماعية التي من المحتمل ألا ترغب في الاشتراك فيها، هناك طريقة بسيطة لإيقافها، إما عن طريق العثور على زر إلغاء الاشتراك في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إليك أو على موقع الشركة على الويب. الخيار الأفضل هو إلغاء الاشتراك عبر موقع الشركة على الويب، حيث يمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 100٪ أنك لا تنقر على رابط مريب.

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في بعض الأحيان، يضع المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم شركة حقيقية روابط إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم من أجل إقناعك بالنقر فوقها، وقد يصبح جهاز الكمبيوتر الخاص بك عرضة للفيروسات أو قد يتم إرسالك إلى موقع ويب محفوف بالمخاطر يستخدم لأغراض التصيد الاحتيالي.

 

ضع علامة عليها كرسالة غير مرغوب فيها

إذا لاحظت رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها في صندوق الوارد الرئيسي الخاص بك، فلا تفتحها أو تنقر فوق أي شيء بداخلها. قد يقوم المحتالون الذين يتتبعون نشاطك على البريد الإلكتروني بوضع علامة عليك على أنك أكثر عرضة للخطر ويزيدون من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية المرسلة إليك. يمكنك ببساطة حذف رسائل البريد الإلكتروني العشوائية. ولكن إذا قمت بتمييز الرسالة كرسالة غير مرغوب فيها وقمت بإرسالها إلى مجلد البريد العشوائي بدلاً من ذلك، فسيقوم مزود البريد الإلكتروني الخاص بك بوضع علامة على المرسل ويمنعه من الظهور في صندوق الوارد الخاص بك في المستقبل.

 

استخدم بريدًا إلكترونيًا منفصلاً للتسجيل

قد يكون من المزعج أن يكون لديك رسائل بريد إلكتروني تسويقية تشوش على حساب بريد إلكتروني يستخدم لأسباب شخصية أو تجارية. لهذا السبب، من الأفضل إنشاء عنوان بريد إلكتروني منفصل تستخدمه فقط للتسجيل في مواقع الويب وشراء الأشياء.

 

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