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السبت، 14-05-2022 03:37 م

كيف يمكنك تتبع الهواتف الضائعة باستخدام خرائط جوجل؟

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الوكيل الإخباري - ربما وقعت من قبل في فخ سرقة هاتفك المحمول أو ضياعه في مكان ما لكنك نسيت، ووجده أحد المارة أو سائق التكسي، لكنه قرر ألا يُعيده لك، في الحالتين، ربما يتبادر إلى ذهنك في البداية تتبع هاتفك، فيمكن لأصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد حماية الهاتف من اللصوص أو من الضياع.

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تقدم شركة جوجل الأمريكية تطبيقات مجانية يمكنها أن توفر للمستخدم إمكانية تتبع الأدوات في الوقت الحالي في حال فقدانها أو سرقتها على حدٍ سواء، ولكن قبل التطرق إلى الحديث عن كيفية استخدام تطبيق تتبع الهاتف الأندرويد يمكنكم في السطور التالية متابعة قراءة معلومات عن أداة العثور على جهازي الخاصة بهواتف أندرويد.

تعتمد جوجل في أداتها المقدمة لأصحاب الهواتف الذكية على إشارات تقنية الـ GPS والمزيد من المعلومات من أجل تحديد موقع أجهزتك بالتحديد، وذلك عبر وضع دبوس على خرائط جوجل في جهازك المتاح لديك، كل ما عليك فعله أولًا هو فتح أداة «العثور على جهازي».

طريقة استخدام الخدمة

- سجل الدخول إلى حسابك في جوجل عبر سطح المكتب أو هاتف محمول أو لوحي.
- افتح برنامج Google's Find My Device عبر البحث في أندرويد.
- سوف تظهر لك في الصفحة خريطة مفصلة تعرض مواقع أي أجهزة قمت بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل عليها مؤخرًا.
- للتنقل بين الأجهزة يمكنك الضغط على الرموز التي تتواجد بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة، وسيظهر بمكان تواجدها دبوس أخضر.

 

سيدتي

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