الوكيل الإخباري -
كيف يمكنني
استعادة الصور المحذوفة من بطاقة الذاكرة، وتعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها عدد
كبير من الأشخاص حول العالم، ويمكن استعادتها لأن هناك عددًا من الأشخاص يمكن حذف
صورهم دون أي نية، و لهذا يسعى إلى إعادة هذه الصور مرة أخرى، يعد برنامج Recoverit أحد أكثر البرامج
موثوقية التي يمكن للفرد الوثوق بها في عملية استعادة الصور، اضافة اعلان
وأيضًا يعمل
هذا البرنامج بشكل كبير لاستعادة الصور المحذوفة منبطاقة الذاكرة
بطريقة سهلة وسريعة، وعملية استخدام البرنامج لا تتطلب الكثير
من الجهد، ومن خلاله لن تقلق بشأن الصور المحذوفة.
وظائف Recoverit
تعد عملية
استعادة الصور المحذوفة من بطاقة الذاكرة من أصعب العمليات، التي يمكن لأي شخص في
العالم القيام بها، لأنها تتطلب الكثير من البرامج المختلفة ويمكننا أن نرى أن بعض
الأشخاص لا يمكنهم التعامل مع نفس هذه البرامج ولكن باستخدام هذا البرنامج يمكنك
بسهولة استعادة الصور المحذوفة، وله العديد من الميزات الأخرى على النحو التالي:
●يمكن لهذا البرنامج استعادة جميع الصور والملفات الموجودة في سلة المحذوفات، كل ما يفعله هو فحص الملفات واختيار الملفات التي تريدها.
●يقوم بصنع مسح ضوئي لأي ملف على الجهاز تم حذفه وقبل أن يتم حذفه بالكامل فإنه يظهر لك وتقوم باختيار ما تريد.
●استعادة جميع البيانات والصور والملفات التي تم حذفها نهائيًا من سلة المحذوفات، ويمكن أن يحدث كل هذا بنقرة واحدة.
●باستخدامه يمكنك استرجاع الملفات المحذوفة من الكمبيوتر
ولكن تم حذفها، كما يساعدك في الحصول على البيانات المنسقة.
●يقوم بمساعدتك في الحصول على جميع البيانات الموجودة على محركات الأقراص الثابتة للهاتف، كما يساعدك في الحصول على البيانات من وحدات التخزين الداخلية.
●تحصل على جميع البيانات الموجودة على محركات البحث الخارجية، بغض النظر عن نوع محرك البحث.
●يدعم عددًا كبيرًا من أنظمة الملفات، وهذا يساعد على استعادة عدد كبير من الأجزاء المحذوفة أو المفقودة والتالفة من الجهاز.
●يعمل البرنامج على الكاميرا الرقمية وجميع الأجهزة المحمولة، كما أنه يعمل على الكمبيوتر المحمول ويمكنك استرداد جميع البيانات المفقودة من هذه الأجهزة.
●يقوم البرنامج أيضًا بإجراء فحص شامل للجزء أو القسم الذي تم حذفه، من أجل استخراج البيانات التي يصعب الوصول إليها.
●يمكنك استعادة جميع الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وليس الصور فقط وكل هذا بنقرة واحدة فقط.
●يمكن للبرنامج حل مشكلة تهيئة بطاقة الذاكرة بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى شخص.
●البرنامج أمن جدًا وليس لديه أي أضرار ويقوم بعمل استرداد ملفك الشخصي بكل سهولة وبدون أي تعقيدات.
●لديه سلاسة في الاستخدام ويكون لديه وجهة مبهجة للأشخاص المبتدئين.
●نظرًا لأنه يحمل العديد من الإمكانيات أو الأشياء المتعلقة بالعمل، فيمكن للبرنامج استعادة البيانات للوصول إلى البريد الإلكتروني، والوصول إلى البيانات التي تم حذفها ويمكنه استعادتها من خلال Mac أو Window وما إلى ذلك من مقاطع الفيديو والملفات والبريد الإلكتروني الرسائل وغيرها.
مميزات Recoverit
يوجد به
الكثير من المميزات ومنها ما يلي:
●قد يستعيد هذا البرنامج أي ملفات تم حذفها بواسطة الفيروسات، مما يؤدي إلى حذفها.
●البرنامج مجاني تمامًا وقد لا يتطلب تنزيله اشتراكًا شهريًا أو سنويًا، ولكنه دائمًا مجاني ويمكنك تثبيته بسهولة في أي وقت.
●يتمتع هذا البرنامج بالعديد من المزايا، حيث يمكنه استعادة الملفات المحذوفة في سلة المهملات.
●هذا البرنامج مهم جدًا ويساعد على استرجاع البريد الالكتروني والملفات المختلفة.
●يقوم البرنامج باستعادة كافة الملفات التي تم حذفها بالخطأ.
●كيفية استرداد رسائل البريد الإلكتروني تتم عن طريق برنامج يقوم بإجراء مسح كامل لبياناتك، وجلب جميع الملفات المحذوفة حتى تجد ما تحتاجه.
●يمكن للبرنامج ترتيب الملفات حسب الاسم أو التاريخ أو الحجم.
●يقوم البرنامج بمعاينة قبل إصلاح البريد الإلكتروني.
●يسترجع جميع الملفات المحذوفة.
كيفية استخدام Recoverit
يتساءل العديد
من الأشخاص عن كيفية استرداد رسائل البريد الإلكتروني واستخدام برنامج Recoverit، فقد ذكرنا في
الموضوع أنه سهل الاستخدام ولا يستغرق وقتًا ولا يتطلب الكثير من الإعداد لأنه
سهل وبسيط وسهل الاستخدام فاتبع الخطوات
التالية:
●بعد تنزيل البرنامج قم بتشغيله على نظام Mac أو Windows.
●ثانيًا أعد تحديد الملفات التي يمكن استردادها.
●يمكنك تحديد All Around للبحث في الجهاز بأكمله، أو يمكنك تحديد موقع البحث.
●يعرض الخيارات التي قمت بالبحث عنها وأيضًا سوف يستعيد جميع الملفات المحذوفة.
آراء المستخدمين عن Recoverit
نوضح أكثر في
السطور المقبلة عن آراء المستخدمين فمنها كالتالي:
●البرنامج جميل وسهل الاستخدام ويعمل بأقصى قدر من الكفاءةوالاحترافية العالية.
●البرنامج لا يسبب أي مشاكل داخل الجهاز ولا يسبب اي فيروسات داخل الجهاز.
●هذا البرنامج ملائم للغاية وفريد من نوعه لأنه يتمتع بمزايا سحرية مقارنة بالبرامج الأخرى الشائعة في الآونة الأخيرة.
●هذا البرنامج هو أفضل برنامج لاسترجاع البريد الإلكتروني
على الإطلاق.
●أفضل شيء في هذا البرنامج أنه مجاني، ولا توجد مدفوعات أو مدفوعات شهرية أو ثانوية.
●البرنامج لا يقبل أي فيروسات عندما يقوم بالاسترجاع إلى البريد الإلكتروني عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.
في النهاية،
تعلمنا كيف يمكن أن تتم عملية استعادة الصور المحذوفة من بطاقة sd، وتعلمنا أن هناك
العديد من البرامج والطرق التي يمكن لأي شخص استخدامها لاستعادة الصور ومقاطع
الفيديو التي فقدها من هاتفه، ولكن برنامج Recoverit من أشهر وأفضل البرامج التي يمكن استخدامها
في عملية استرجاع الصور، ولا يتطلب هذا البرنامج الكثير من الجهد حتى يتمكن الفرد
من خلاله من استعادة الصور، وله العديد من الاستخدامات الأخرى التي يمكن للفرد
توظيفها في حياته، وهذا البرنامج لا يحتاج إلى شخص إلى قدر كبير من التعلم، وطريقة
استخدامه لا تحتوي على ابتكارات، فهي مصممة للاستخدام البسيط التي تتناسب مع
المبتدئين.