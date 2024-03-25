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الإثنين، 25-03-2024 10:17 ص

كيف يمكن إعادة شحن السيارات الكهربائية من خلال طاقة المكابح؟

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الوكيل الإخباري- تتمتع أغلب السيارات الكهربائية بميزة تسمح بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية مرة أخرى وتخزينها في البطارية، وهو ما يساهم في زيادة مدى السير.

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وقال نادي السيارات الألماني أنه يمكن تعديل شدة هذه الوظيفة، نظرًا لأن المحرك الكهربائي يعمل كمولد ويقوم بإبطاء حركة السيارة حتى تصل إلى التوقف التام، ولكن في السيارات العادية المزودة بمحركات احتراق داخلي فإن طاقة الحركة المتولدة أثناء الكبح تتحول إلى حرارة فقط، وبالتالي تصبح المكابح ساخنة للغاية.


وللاستفادة من هذه الخاصية، أوصى الخبراء الألمان بقيادة السيارة الكهربائية بطريقة كاشفة للطريق، حيث تتيح العديد من السيارات الكهربائية إمكانية ضبط شدة استعادة طاقة الكبح، وهناك بعض الموديلات تتيح لقائد السيارة إمكانية القيام بذلك عن طريق مقابض التعشيق في المقود.


وأكد نادي السيارات الألماني أنه من المفيد استعمال وظيفة استعادة طاقة الكبح بوعي عند القيادة في المناطق الحضرية، على العكس من السير على الطرق السريعة، حيث تصبح طريقة القيادة "بالاندفاع الذاتي" أكثر كفاءة عندما تتهادى السيارة بقوتها الذاتية وبدون تفعيل وظيفة استعادة طاقة الكبح.


القيادة بدواسة واحدة: هناك بعض السيارات الكهربائية تتيح إمكانية التحكم في استعادة طاقة الكبح بالكامل عن طريق "دواسة الوقود"، وإذا قام المستخدم برفع قدمه عن دواسة الوقود، فإنه يتم كبح السيارة إذا لزم الأمر حتى التوقف التام.


منع الصدأ: يعيب خاصية استعادة الطاقة أن المكابح الميكانيكية العادية في السيارات الكهربائية يتم الضغط عليها بقوة أقل، وهو ما قد يتسبب في ظهور الصدأ.


ولكي يتمكن قائد السيارة من التغلب على هذه المشكلة ينبغي إبطاء السيارة بشكل أقوى بانتظام، حتى يتم استعمال المكابح الميكانيكية العادية، وهو ما يساعد على منع تكون الصدأ عليها، وبالطبع لا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الحالة المرورية تسمح بذلك.

 

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