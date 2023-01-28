السبت 28-01-2023
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السبت، 28-01-2023 03:16 م

كيف يمكن استرداد بيانات آيفون إذا تمت إعادة تعيينه؟

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الوكيل الإخباري - يعمد بعض المستخدمين إلى إعادة تعيين هواتف آيفون الخاصة بهم، بعد تعرضها للأعطال أو المشاكل، مما يؤدي إلى فقدان جميع بياناتهم الموجودة على هذه الأجهزة.

ولحسن الحظ هنالك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستعادة البيانات المحذوفة جراء إعادة تعيين الهاتف. 

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قبل كل شيء، إذا كنت تحاول فقط إصلاح مشكلة في آيفون حتى تتمكن من استخدام ميزاته دون أي صعوبة، فيمكنك إجراء إعادة تعيين جزئي لجميع إعدادات الجهاز ذات الصلة دون فقد أي من ملفات هاتفك. في هذه الحالة لن تحتاج لاستعادة أي بيانات، لأن كل شيء سيكون في المكان الذي تركته فيه.

 

أما إجراء إعادة ضبط المصنع على جهاز آيفون فيعني محو جميع المعلومات تماماً من الجهاز واستعادة الجهاز إلى الإعدادات التي كان عليها في البداية. إذا كنت تقوم بعمل نسخة احتياطية من جهاز آيفون الخاص بك بانتظام، فعندئذ، يمكنك استعادة البيانات قبل إعادة تعيينه بالكامل، يجب عليك دائماً حفظ نسخة من أي شيء ترغب في الوصول إليه في المستقبل أو نقله إلى أداتك الجديدة.

يمكنك استخدام آي كلاود لعمل نسخة احتياطية من جميع محتويات آيفون الخاصة بك. يمكنك أيضاً استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ماك أو ويندوز لإنشاء نسخة احتياطية لبيانات الهاتف من خلال آي تيونز.

إذا قمت بذلك يمكنك بسهولة استعادة جميع محتويات آيفون التي تم مسحها مسبقاً، على النحو التالي:

- قم بتشغيل جهاز آيفون الذي تم مسحه مؤخراً.
- اضغط على الإعداد يدوياً، ثم اختر استعادة من نسخة آي كلاود الاحتياطية. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا كنت تحاول استعادة محتوى آيفون على جهاز جديد، فقم بتعيين الأداتين بجوار بعضهما بعضاً واستخدم Quick Start لإعداد نقل البيانات تلقائياً. يمكن نقل معظم الإعدادات بهذه الطريقة، ولكن يجب نسخ باقي البيانات عبر نسخة آي كلاود الاحتياطية.

 

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