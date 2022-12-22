كيف يمكن التراجع عن إعادة النشر على تيك توك

الوكيل الإخباري - إعادة نشر المحتوى على تيك توك مفيدة، لكن أحياناً يتحتم إلغاء المنشور.
الخطوة 1: فتح تطبيق تيك توك والبحث عن الفيديو الذي أعيد نشره.
الخطوة 2: تحديد السهم الذي يشير إلى اليسار في الزاوية اليسرى السفلية، و نفس رمز إعادة نشر الفيديو.
الخطوة 3: بعد ظهور القائمة في النصف السفلي من الشاشة، تحديد إزالة إعادة النشر من الزاوية اليمنى العليا من القائمة بجوار الحسابات الأخرى التي يقترح تيك توك إرسال المنشور إليها.
الخطوة 4: التأكد من إزالة إعادة نشر المنشور مع النص في الجزء العلوي من الشاشة الذي يُظهر إزالة إعادة النشر.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة