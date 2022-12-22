كيف يمكن التراجع عن إعادة النشر على تيك توك

الوكيل الإخباري - إعادة نشر المحتوى على تيك توك مفيدة، لكن أحياناً يتحتم إلغاء المنشور.



الخطوة 1: فتح تطبيق تيك توك والبحث عن الفيديو الذي أعيد نشره.

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الخطوة 2: تحديد السهم الذي يشير إلى اليسار في الزاوية اليسرى السفلية، و نفس رمز إعادة نشر الفيديو.



الخطوة 3: بعد ظهور القائمة في النصف السفلي من الشاشة، تحديد إزالة إعادة النشر من الزاوية اليمنى العليا من القائمة بجوار الحسابات الأخرى التي يقترح تيك توك إرسال المنشور إليها.

الخطوة 4: التأكد من إزالة إعادة نشر المنشور مع النص في الجزء العلوي من الشاشة الذي يُظهر إزالة إعادة النشر.

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