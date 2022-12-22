الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 01:45 م

كيف يمكن التراجع عن إعادة النشر على تيك توك

20190416052309239


الوكيل الإخباري - إعادة نشر المحتوى على تيك توك مفيدة، لكن أحياناً يتحتم إلغاء المنشور.

الخطوة 1: فتح تطبيق تيك توك والبحث عن الفيديو الذي أعيد نشره.

اضافة اعلان

 

الخطوة 2: تحديد السهم الذي يشير إلى اليسار في الزاوية اليسرى السفلية، و نفس رمز إعادة نشر الفيديو.

الخطوة 3: بعد ظهور القائمة في النصف السفلي من الشاشة، تحديد إزالة إعادة النشر من الزاوية اليمنى العليا من القائمة بجوار الحسابات الأخرى التي يقترح تيك توك إرسال المنشور إليها.

 

الخطوة 4: التأكد من إزالة إعادة نشر المنشور مع النص في الجزء العلوي من الشاشة الذي يُظهر إزالة إعادة النشر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111111111111

جوجل تختبر تطبيق جديد لقراءة 'خط الطبيب' الغير مفهوم!

طريقة بث شبكة وايفاي من الجوال وانت متصل على الوايفاي بدون روت للأندرويد بالصور

التنقل بين شبكة الجوال وشبكة واي فاي أثناء المكالمة

Doc-P-1021508-638070896479990679

ميزات في نظام التشغيل ويندوز 11 لا يعرفها الكثيرون

2222

كيفية إيقاف رنين رسائل آيفون مرتين

4757952

محكمة في باريس تغرم 'ابل' مليون يورو

fff2b692-6044-4424-b69d-65130ea51815

إذا اخترت 'حذف لي فقط'.. هناك حل جديد من واتساب