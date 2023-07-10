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الإثنين، 10-07-2023 02:57 م

كيف يمكن تصفح ثريدز على الكمبيوتر؟

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الوكيل الإخباري  - توفر العديد من منصات التواصل الاجتماعي إمكانية الوصول إليها عبر موارد متعددة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة الكمبيوتر. لكن تطبيق ثريدز الجديد من ميتا لا يوفر بعد إمكانية الوصول عبر الكمبيوتر.

وبمجرد إطلاق تطبيق ثريدز المدعوم من إنستغرام، دخل الناس إلى هذا الفضاء الجديد بعشرات الملايين. ومع ذلك، لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق إلا عبر متجر Android Play ومتجر تطبيقات Apple. ورسمياً، لا يوجد دعم لتطبيق الويب حتى الآن. ولكن إذا كنت معتاداً على استخدام تطبيقات الوسائط الاجتماعية على سطح المكتب مثل واتس آب و إنستغرام وتويتر، فهناك حيلة يمكن من خلالها تصفح ثريدز على الكمبيوتر.

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ومن الممكن من خلال نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد (WSA) أن يقوم ويندوز 11 بتشغيل تطبيقات أندرويد المتوفرة في Amazon Appstore. بالطبع، ستحتاج إلى تمكين WSA على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وستحتاج أيضاً إلى تنزيل ملف APK لـ ثريدز، والذي يمكنك تجربته من مصدر خارجي مثل APKMirror. تحتاج أيضاً إلى الحصول على تطبيق WSATools من متجر مايكروسوفت.


وبمجرد الانتهاء من جميع الاستعدادات، لن يستغرق تنزيل تطبيق ثريدز على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز الكثير من الوقت. ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:


- افتح نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.
- انتقل إلى الإعدادات المتقدمة من الشريط الجانبي.
- ما عليك سوى تمكين شريط التبديل لوضع المطور.
- بعد ذلك، افتح WSATools واستكمل المتطلبات السريعة.
- اختر موقع ملف APK وقم بتثبيته.
- قد يستغرق الأمر بضع دقائق ويتم التثبيت. يمكنك بعد ذلك الوصول إلى تطبيق ثريدز على الكمبيوتر المحمول. تأكد من تسجيل الدخول باستخدام معرف إنستغرام الخاص بك للوصول إلى ثريدز.

 

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