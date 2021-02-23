الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

التربية لـ الوكيل : قرار هام حول العودة الى المدارس لبعض الصفوف نهاية الاسبوع الحالي

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

وزير الأوقاف : لا جديد بشأن المساجد

إصابة موظفين من التعليم العالي بكورونا

إيعاز من وزير الداخلية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الارصاد لـ الوكيل : أمطار قادمة الى المملكة نهار الجمعة

إعلان هام من الضمان بشأن استدامة

الأوبئة لـ الوكيل : ندرس خيارات صعبة على الأردنيين

وزير الصحة ينفي البحث في إغلاق عمان

الثلاثاء، 23-02-2021 01:26 م

لأول مرة.. القيمة السوقية لـ Snapchat تبلغ 100 مليار دولار!

snapchat-logo-100649717-large


الوكيل الاخباري - بلغت القيمة السوقية لشركة "سناب شات" لفترة وجيزة 100 مليار دولار لأول مرة بعد زيادة الاستخدام وانتعاش سوق الإعلانات الرقمية.

اضافة اعلان

وارتفع سهم الشركة المالكة لتطبيق "Snapchat" بما يصل إلى 3% الاثنين بعد تغيير في تقييم "مورغان ستانلي"، قائلاً إن الشركة مستعدة لنمو أسرع من المتوقع في عدد المشاركات والإيرادات والربحية.

وتخلى السهم في وقت لاحق عن المكاسب وسط بيع واسع النطاق لأسهم شركات التكنولوجيا. وأغلق سهم Snap على انخفاض 3.2% لكن السهم تضاعف منذ أكتوبر 2020.

وشهدت شركات وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً قوياً في إيراداتها، حيث أمضى المستهلكون في المنزل وقتاً أطول على منصاتهم، وانتعش الإنفاق على الإعلانات الرقمية.


وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا في سناب تشات إلى 265 مليوناً في الربع الرابع، بزيادة 22% عن نفس الفترة من العام الماضي.


إلى ذلك، توقعت الشركة تسارع نمو الإيرادات هذا العام بعد قفزة 46% في عام 2020.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
m-imlebanon-613-اخبار-لبنان-ما-الذي-سيحمله-تحديث-ويندوز-الجديد-للمستخدمين-

ما الذي سيحمله تحديث ويندوز الجديد للمستخدمين؟

16138922761e979b524bfc766bddf490e724fff748

واتسآب يهدد مستخدميه من تجاهل إشعاراته المتعلقة بالتحديث الجديد

920208124942565844416

واتس آب يطلق إشعارا جديدا ينبغي الموافقة عليه وإلا ستفقد التطبيق

21-05-20-812233171

انتقادات وغضب.. تحذير من تحديث جديد لتطبيق واتساب !

319

كيف تتأكد من مسح كافة بياناتك الشخصية قبل بيع أو شراء هاتف مستعمل؟

854081161001_6136969840001_6136975602001-vs

فيسبوك يلغي صداقته مع أستراليا ويحذف المواد الإخبارية