لأول مرة.. سناب شات تسمح بتغيير اسم المستخدم

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة سناب أن مستخدمي منصة سناب شات سيكونون قادرين على تغيير أسماء المستخدمين الخاصة بهم اعتباراً من 23 الشهر الجاري.



وأوضحت أن سيصبح بإمكان المستخدمين ترك الاسم الذي استخدموه في الأصل دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، وفق ما نشر موقع indexofnews.

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كذلك، أضافت أن تغيير اسم المستخدم لن يؤثر على حسابات المستخدمين، مثل قوائم الأصدقاء، ورموز Snap، ونتائج Snap، والذكريات، وما إلى ذلك.



الطريقة

وبينت أنه من أجل تغيير اسم المستخدم، يمكن النقر فوق أيقونة Bitmoji في الزاوية العلوية اليسرى من الكاميرا للتوجه إلى قسم الملف الشخصي.



ومن هناك، يمكنك تحديد الإعدادات من خلال النقر على أيقونة في الزاوية العلوية اليمنى. وبمجرد النقر فوق "اسم المستخدم"، فإنك ترى زر "تغيير اسم المستخدم" مميزاً باللون الأزرق.

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