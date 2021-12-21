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الثلاثاء، 21-12-2021 02:50 م

لاين تؤسس LineNext لتوسيع نظام NFT البيئي

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الوكيل الإخباري - تطلق شركة لاين Line، التي تتخذ من اليابان مقراً لها، والمملوكة بالكامل لشركة Z Holdings، خدمة NFT في العام المقبل عبر مؤسستها الجديدة LineNext لتوفير السوق للشركات والأفراد للتداول في NFT على مستوى العالم، باستثناء اليابان.

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وقال متحدث باسم لاين إن الشركة تعمل بشكل منفصل على إصدار تجريبي لسوق NFT من خلال محفظة Line Bitmax الملائمة للسوق اليابانية.

وأعلنت الشركة في الأسبوع الماضي أنها أسست LineNext في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتركيز على توسيع النظام البيئي العالمي لـ NFT.

وتعمل شركة LineNext التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية، والتي تضم نحو 100 موظف، على استراتيجية منصة NFT العالمية والتخطيط.

 

بينما تقوم شركة LineNext ومقرها الولايات المتحدة بتطوير وتشغيل أعمال منصة NFT. وأشار المتحدث إلى أن هناك 55 موظفًا يعملون في مكتب الولايات المتحدة.


ونظرًا لأن LineNext هو مزود منصة، فإن رسوم السمسرة في المعاملات تكون المصدر الرئيسي للإيرادات. مع وجود مصادر دخل إضافية مخطط لها في المستقبل.


وقال المتحدث الرسمي إن LineNext تجري حاليًا مناقشات مع نحو 20 شريكًا عالميًا بشأن الشراكات المحتملة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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