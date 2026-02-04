لا تتخلص من "الراوتر" القديم.. 4 طرق لتحويله إلى جهاز مفيد في منزلك

إليك أبرز الطرق الذكية لإعادة استخدام "الراوتر" القديم:
-تمديد شبكة "الواي فاي": يمكن تحويل الجهاز إلى "مكرر للشبكة" (Repeater) لتقوية الإشارة في الزوايا الضعيفة داخل المنازل الكبيرة أو المكاتب، حيث يستقبل الإشارة من الراوتر الجديد ويعيد بثها دون تكاليف إضافية.
-نقطة وصول (Access Point): عبر ربطه بكابل "إيثرنت" بالراوتر الرئيسي، يمكن للجهاز القديم توفير إنترنت بسرعات أفضل في المناطق البعيدة، وهو حل مثالي للمواقع التي تتطلب اتصالاً مستقراً.
-شبكة خاصة للضيوف: يمكن تخصيص الراوتر القديم ليكون شبكة معزولة للزوار بكلمة مرور مختلفة، مما يضمن حماية البيانات الشخصية والأجهزة الحساسة في الشبكة الأساسية.
-توسيع منافذ الشبكة: في حال نقص المنافذ السلكية، يمكن تحويل الجهاز إلى "مفتاح شبكة" (Network Switch) لتوصيل أجهزة الألعاب، الكمبيوتر، أو الطابعات عبر الكابلات، مما يضمن استقرار الاتصال.
-
أخبار متعلقة
-
حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!
-
ثغرة في إنستغرام تتيح الوصول لصور الحسابات الخاصة
-
نوت بوك إل إم... الذكاء الاصطناعي يجمع ويعرض معلوماتك بصرياً
-
خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة
-
"أبل" تخطط لزيادة سعر آيفون 18 برو
-
وداعاً لبعض نماذج ChatGPT.. إيقاف رسمي يبدأ في هذا الموعد
-
رسوم تفرض على واتسآب..ما القصة!
-
لحماية منتجي المحتوى.. خطوة جديدة من غوغل