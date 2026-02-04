لا تتخلص من "الراوتر" القديم.. 4 طرق لتحويله إلى جهاز مفيد في منزلك

الوكيل الإخباري- مع التسارع التكنولوجي المستمر، يضطر الكثيرون إلى ترقية أجهزة "الراوتر" بحثاً عن سرعات أعلى، مما يجعل الأجهزة القديمة تبدو غير مفيدة. إلا أن خبراء التكنولوجيا يؤكدون إمكانية استغلال هذه الأجهزة في مهام متعددة بعد تعديلات بسيطة في الإعدادات، وهو ما يوفر التكاليف ويحد من النفايات الإلكترونية الضارة بالبيئة.



إليك أبرز الطرق الذكية لإعادة استخدام "الراوتر" القديم:



-تمديد شبكة "الواي فاي": يمكن تحويل الجهاز إلى "مكرر للشبكة" (Repeater) لتقوية الإشارة في الزوايا الضعيفة داخل المنازل الكبيرة أو المكاتب، حيث يستقبل الإشارة من الراوتر الجديد ويعيد بثها دون تكاليف إضافية.

-نقطة وصول (Access Point): عبر ربطه بكابل "إيثرنت" بالراوتر الرئيسي، يمكن للجهاز القديم توفير إنترنت بسرعات أفضل في المناطق البعيدة، وهو حل مثالي للمواقع التي تتطلب اتصالاً مستقراً.



-شبكة خاصة للضيوف: يمكن تخصيص الراوتر القديم ليكون شبكة معزولة للزوار بكلمة مرور مختلفة، مما يضمن حماية البيانات الشخصية والأجهزة الحساسة في الشبكة الأساسية.