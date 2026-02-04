الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

لا تتخلص من "الراوتر" القديم.. 4 طرق لتحويله إلى جهاز مفيد في منزلك

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 04-02-2026 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   مع التسارع التكنولوجي المستمر، يضطر الكثيرون إلى ترقية أجهزة "الراوتر" بحثاً عن سرعات أعلى، مما يجعل الأجهزة القديمة تبدو غير مفيدة. إلا أن خبراء التكنولوجيا يؤكدون إمكانية استغلال هذه الأجهزة في مهام متعددة بعد تعديلات بسيطة في الإعدادات، وهو ما يوفر التكاليف ويحد من النفايات الإلكترونية الضارة بالبيئة.

إليك أبرز الطرق الذكية لإعادة استخدام "الراوتر" القديم:

-تمديد شبكة "الواي فاي": يمكن تحويل الجهاز إلى "مكرر للشبكة" (Repeater) لتقوية الإشارة في الزوايا الضعيفة داخل المنازل الكبيرة أو المكاتب، حيث يستقبل الإشارة من الراوتر الجديد ويعيد بثها دون تكاليف إضافية.

اضافة اعلان


-نقطة وصول (Access Point): عبر ربطه بكابل "إيثرنت" بالراوتر الرئيسي، يمكن للجهاز القديم توفير إنترنت بسرعات أفضل في المناطق البعيدة، وهو حل مثالي للمواقع التي تتطلب اتصالاً مستقراً.


-شبكة خاصة للضيوف: يمكن تخصيص الراوتر القديم ليكون شبكة معزولة للزوار بكلمة مرور مختلفة، مما يضمن حماية البيانات الشخصية والأجهزة الحساسة في الشبكة الأساسية.


-توسيع منافذ الشبكة: في حال نقص المنافذ السلكية، يمكن تحويل الجهاز إلى "مفتاح شبكة" (Network Switch) لتوصيل أجهزة الألعاب، الكمبيوتر، أو الطابعات عبر الكابلات، مما يضمن استقرار الاتصال.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة