لا تتركوا هواتفكم في الشاحن دائماً.. إليكم السبب

10:35 ص

الوكيل الإخباري- ترك الهاتف متصلاً بالشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن يُعدّ عادة ضارة للبطارية، رغم أن الهواتف الحديثة مزوّدة بأنظمة توقف الشحن عند الوصول إلى 100%. فالاستمرار في توصيل الهاتف بالكهرباء يُبقي البطارية في حالة "شحن متقطّع"، ما يرفع حرارتها تدريجيًا ويسرّع تآكل مكوّناتها الكيميائية، خصوصًا بطاريات الليثيوم-أيون.





ويشير الخبراء إلى أن الحرارة هي الخطر الأكبر، إذ إن إبقاء الهاتف موصولًا بالشاحن طوال الليل أو تحت الوسادة قد يؤدي إلى ارتفاع غير ملحوظ في درجة الحرارة، ما يقلّل السعة الفعلية للبطارية مع مرور الوقت.



ولتطويل عمر البطارية وضمان أداء مستقر، يُنصح بفصل الهاتف بعد اكتمال الشحن، وتجنّب استخدامه أثناء الشحن، والحفاظ على مستوى البطارية بين 20% و80%.





