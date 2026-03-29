الأحد 2026-03-29 12:15 م

لا تتركوا هواتفكم في الشاحن دائماً.. إليكم السبب

الأحد، 29-03-2026 10:35 ص
الوكيل الإخباري-   ترك الهاتف متصلاً بالشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن يُعدّ عادة ضارة للبطارية، رغم أن الهواتف الحديثة مزوّدة بأنظمة توقف الشحن عند الوصول إلى 100%. فالاستمرار في توصيل الهاتف بالكهرباء يُبقي البطارية في حالة "شحن متقطّع"، ما يرفع حرارتها تدريجيًا ويسرّع تآكل مكوّناتها الكيميائية، خصوصًا بطاريات الليثيوم-أيون.اضافة اعلان


ويشير الخبراء إلى أن الحرارة هي الخطر الأكبر، إذ إن إبقاء الهاتف موصولًا بالشاحن طوال الليل أو تحت الوسادة قد يؤدي إلى ارتفاع غير ملحوظ في درجة الحرارة، ما يقلّل السعة الفعلية للبطارية مع مرور الوقت.

ولتطويل عمر البطارية وضمان أداء مستقر، يُنصح بفصل الهاتف بعد اكتمال الشحن، وتجنّب استخدامه أثناء الشحن، والحفاظ على مستوى البطارية بين 20% و80%.
 
 


gnews

منوعات 4 أنواع نادرة للخرف لا علاقة لها بالذاكرة!

الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد

أخبار محلية الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد

واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52

عربي ودولي واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد بقاذفتي بي-52

أخبار محلية مدير المرصد العمالي: لا ضرر برفع سن التقاعد ويجب شمول عاملات المنازل بالضمان

كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

أخبار محلية كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة

أخبار محلية إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة

الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

فلسطين الإحصاء الفلسطيني: الاقتصاد فقد الخمس في عامين

طب وصحة لماذا نفقد شهيتنا عندما نمرض؟



 






الأكثر مشاهدة