لا رسائل على ماسنجر الشهر الحالي .. اليك افضل البدائل

الوكيل الإخباري- يعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للتواصل مع أصدقائك، حيث تحتوي خدمة الدردشة على فيسبوك على الكثير من الميزات لجعل محادثاتك ممتعة وذات معنى.

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ولكن بعد اعتزام ميتا لالغاء الرسائل النصية عبر ماسنجر خلال الشهر الحالي ، نوضح لك بدائل مناسبة لماسنجر



أفضل بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger





تطبيق فايبر:



يعد تطبيق فايبر من أفضل البدائل لتطبيق ماسنجر، وذلك بفضل مزاياه التي تجمع بين ميزات واتساب وتيليجرام في نفس الوقت، ويوفر التطبيق تشفيرا شاملا للمكالمات والرسائل والوسائط المشتركة، كما يقدم التطبيق ميزات مثل الاتصال الصوتي ومكالمات الفيديو، كما أنه يدعم العمل على أجهزة متعددة في نفس الوقت كما يمنحك ميزة رائعة لحذف المحادثات المرسلة لإخفائها من الدردشة على جهاز الطرف الآخر.





تطبيق iMessage:

يعد تطبيق iMessage التابع لشركة آبل، من أفضل تطبيقات المراسلة المشفرة المخصصة لهواتف آيفون لذا لن تفقد مزايا المراسلة الخاصة بـ ماسنجر إذا قمت باستخدام هذا البديل الرائع على هاتفك الآيفون، فهو نظام اتصال مشفر ويضم العديد من المزايا من بينها إجراء المكالمات الصوتية والمرئية وإنشاء واستخدام Memojis وإضافة تأثيرات مخصصة إلى فقاعات الرسائل وحتى النص أيضا.



ويمكن ايضا الاعتماد على واتساب او سناب شات كبديل مناسب لتبادل الرسائل مع الاصدقاء .

وكانت قد أعلنت شركة “ ميتا ” المالكة لموقع فيس بوك، أنها ستتخلى عن إحدى مزايا تطبيق ماسنجر المخصص للرسائل النصية لمستخدمي فيس بوك اعتبارًا من 28 ايلول المقبل.



صدى البلد