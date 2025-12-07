لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد

أبرز التغييرات:
واجهة إعدادات تعبيرية جديدة (Material 3 Expressive).
قوائم أعرض وأسهل للتنقل.
تعديل ألوان تبويبات الرموز التعبيرية لراحة أكبر للعين.
أزرار أكبر، خطوط أنسب، وحواف مستديرة، مع مؤثرات حركة خفيفة.
آراء المستخدمين متباينة، حيث أعجب البعض بالمظهر الجديد وسهولة الوصول للخيارات، بينما اعتبر آخرون أن بعض عناصر الواجهة تحتاج لمزيد من التنظيم.
التحديث متاح حاليًا فقط لمستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد 16، ومن المتوقع توسيع نطاقه لاحقًا ليشمل تطبيقات وخدمات غوغل الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا
-
“جوس جاكينغ”.. تهديد خفي في منافذ الشحن العامة
-
مايكروسوفت تتيح ترقية ويندوز 11 لجميع الأجهزة المؤهلة
-
بديل "سيري" على آيفون.. إليكَ طريقة استخدام "بيربليكسيتي"
-
يوتيوب تطلق ميزة "Recap" لتحليل عادات المشاهدة في 2025
-
غوغل تلتزم بحظر منصات التواصل لمن هم دون 16 في أستراليا
-
لتجربة سلسة وجذابة.. أبل تحل مشكلة استنزاف Liquid Glass للبطارية
-
هاتف أندرويد.. أدوات قياس بلمسة واحدة