الأحد 2025-12-07 02:34 م

لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد

تعبيرية
الأحد، 07-12-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت غوغل تحديثًا تجريبيًا للوحة مفاتيح Gboard على أندرويد 16، يشمل واجهة إعدادات جديدة وألوانًا أبسط وتجربة استخدام أكثر سلاسة، ضمن توجه الشركة لتوحيد تصميم تطبيقاتها عبر أجهزة أندرويد.

أبرز التغييرات:
واجهة إعدادات تعبيرية جديدة (Material 3 Expressive).
قوائم أعرض وأسهل للتنقل.
تعديل ألوان تبويبات الرموز التعبيرية لراحة أكبر للعين.
أزرار أكبر، خطوط أنسب، وحواف مستديرة، مع مؤثرات حركة خفيفة.


آراء المستخدمين متباينة، حيث أعجب البعض بالمظهر الجديد وسهولة الوصول للخيارات، بينما اعتبر آخرون أن بعض عناصر الواجهة تحتاج لمزيد من التنظيم.


التحديث متاح حاليًا فقط لمستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد 16، ومن المتوقع توسيع نطاقه لاحقًا ليشمل تطبيقات وخدمات غوغل الأخرى.

 

