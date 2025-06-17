الثلاثاء 2025-06-17 11:38 ص
 

لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من واتساب

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 10:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "واتساب"، يوم الإثنين، عن بدء عرض الإعلانات لمستخدمي التطبيق، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لمجموعة "ميتا" الأميركية المالكة للتطبيق. 

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وأوضح مطورو "واتساب" أن الإعلانات ستظهر فقط في خانة التحديثات (الحالات)، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميًا، ولن تظهر داخل المحادثات الشخصية بين المستخدمين.


وأكدت الشركة في منشور عبر الإنترنت أن تجربة المراسلة الشخصية ستظل كما هي، مشددة على أن الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية ستظل مشفرة بالكامل، ولن تُستخدم بأي شكل من الأشكال لعرض الإعلانات.

 

لبنان 24  

 
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