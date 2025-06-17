لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من واتساب

وأوضح مطورو "واتساب" أن الإعلانات ستظهر فقط في خانة التحديثات (الحالات)، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميًا، ولن تظهر داخل المحادثات الشخصية بين المستخدمين.
وأكدت الشركة في منشور عبر الإنترنت أن تجربة المراسلة الشخصية ستظل كما هي، مشددة على أن الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية ستظل مشفرة بالكامل، ولن تُستخدم بأي شكل من الأشكال لعرض الإعلانات.
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