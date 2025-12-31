الأربعاء 2025-12-31 04:03 م

لتعزيز الذكاء الاصطناعي العالمي.. الصين تبني حاسوبًا فائقًا في الفضاء

الأربعاء، 31-12-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الصين عن مشروع طموح لتطوير شبكة أقمار صناعية قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي مباشرةً في المدار، في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا الرقمية عالميًا.

إطلاق الأقمار الأولى
في مايو 2025، أطلقت الصين أول 12 قمرًا صناعيًا ضمن مشروع "كوكبة الحوسبة ثلاثية الأجسام"، بالتعاون بين شركة ADA Space وZhejiang Lab ومؤسسات بحثية أخرى، لتعمل الأقمار كنظام حوسبة فضائي عملاق قادر على معالجة البيانات بشكل مستقل دون الحاجة لمراكز الحوسبة الأرضية.


لماذا في الفضاء؟
تتيح البيئة الفضائية درجات حرارة منخفضة وطاقات شمسية مستمرة، ما يقلل استهلاك الطاقة مقارنة بمراكز البيانات الأرضية، كما يقلل الاعتماد على الشبكات الأرضية البطيئة.


التحديات والفرص
يواجه المشروع تحديات تقنية مثل مقاومة الظروف الفضائية القاسية وصيانة المعدات، لكن نجاحه قد يفتح تطبيقات واسعة تشمل تحسين الاتصالات الفضائية، مراقبة الأرض لحظيًا، دعم الأبحاث العلمية، ومعالجة بيانات الاستشعار عن بُعد.


التأثير على المستقبل
يشير المحللون إلى أن هذا الحاسوب الفضائي قد يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي ويعزز القدرة على إدارة كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة، مع فوائد محتملة في التعليم والطب والتطبيقات المدنية والعسكرية.

 

