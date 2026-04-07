لتعزيز معالجة الصوت والصورة.. مايكروسوفت تطلق نماذج ذكاء اصطناعي

تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-04-2026 12:15 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة Microsoft عن إطلاق حزمة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات معالجة الصوت والصورة والنص بشكل متكامل، ضمن سعيها لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.اضافة اعلان


وتتميّز هذه النماذج بقدرتها على فهم المحتوى متعدد الوسائط، حيث يمكنها تحليل الصور المعقدة، وتحويل النصوص إلى مقاطع صوتية تحاكي الصوت البشري بدرجة عالية من الواقعية، إلى جانب تلخيص النصوص الطويلة بدقة وكفاءة.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، سيتم دمج هذه التقنيات ضمن منصة Microsoft Azure وخدمات Microsoft Copilot، ما يمنح المطورين والشركات أدوات متقدمة لبناء تطبيقات أكثر ذكاءً وتفاعلية.

وتركّز Microsoft في هذا التحديث على تحسين سرعة الاستجابة وتقليل استهلاك الموارد، إلى جانب تعزيز أدوات الأمان لضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات، في ظل منافسة متزايدة بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة تحاكي القدرات الإدراكية البشرية.
 
 


