الخميس 2026-01-29 02:25 م

لتنويع الإيرادات.. "ميتا" تختبر خيار الاشتراكات المدفوعة

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن خططها لاختبار نموذج اشتراكات مميزة مدفوعة. ويُمنح المستخدمون من خلال ذلك ميزات إضافية مقابل رسوم، في خطوة جديدة
الخميس، 29-01-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، عن خططها لاختبار نموذج اشتراكات مميزة مدفوعة.

ويُمنح المستخدمون من خلال ذلك ميزات إضافية مقابل رسوم، في خطوة جديدة نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الإعلانات.

والميزة الأهم في هذه الخطة هي أن الخدمات الأساسية لكل من التطبيقات الثلاثة ستظل مجانية للمستخدمين، بينما ستكون الاشتراكات اختيارية لمن يرغب في الحصول على وظائف متقدمة وتجربة متميزة.

الاشتراكات المميزة

وفقًا للتقارير، تخطط ميتا لتقديم ميزات حصرية مختلفة لكل منصة ضمن البرنامج التجريبي.

فعلى سبيل المثال، قد يحصل المشتركون في إنستغرام على صلاحية إنشاء قوائم جمهور غير محدودة، ورؤية من لا يتابعهم من بين متابعيهم، بالإضافة إلى عرض القصص (Stories) دون إعلام صاحبها.

كما يُتوقع أن يتضمن الاشتراك ميزات ذكاء اصطناعي محسّنة تُسهم في الإبداع وتحسين المحتوى.

أما فيسبوك وواتساب، فلم يتم الكشف عن تفاصيل محددة عنهما بعد، لكن التقارير تشير إلى أن كل منصة ستقدّم مجموعة من الخصائص الجديدة.

الذكاء الاصطناعي

جزء من استراتيجية ميتا هو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن هذه الاشتراكات.

وتشمل الخطة إدراج نظام Manus للذكاء الاصطناعي، الذي استحوذت عليه الشركة بمليارات الدولارات، كجزء من الميزات المدفوعة في التطبيقات.

