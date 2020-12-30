الأربعاء 30-12-2020
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الأربعاء، 30-12-2020 01:16 م

لتهنئة الأصدقاء.. طريقة تحميل وإرسال ستيكرات واتساب للعام الجديد 2021

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الوكيل الإخباري _ يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة لتهنئة أصدقائهم وعائلاتهم بالعام الجديد، ويعد WhatsApp Stickers من افضل الطرق التي تمكن المستخدمين من ارسال Stickers .

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1. افتح متجر Google Play وابحث عن New Year WhatsApp Sticker.


2. قم بتنزيل أي تطبيق ملصقات من اختيارك وانتظر حتى يتم تثبيته.


3. افتح تطبيق الملصق الذي تم تنزيله ثم انقر فوق إضافة / + الزر الموجود أمامه.


4. بمجرد الإضافة، توجه إلى أي نافذة دردشة WhatsApp.


5. اضغط على أيقونة Emoji من منطقة مربع النص


6. انقر فوق على أيقونة الملصقات من الأسفل


7. ابحث عن حزمة الملصقات التي أضفتها للتو


8. اضغط على أي ملصق وأرسله.


المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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