لجنة السلامة في أوبن.إيه.آي ستشرف على ممارسات الأمن كهيئة مستقلة

يأتي هذا التغيير في أعقاب توصيات قدمتها اللجنة لمجلس إدارة أوبن.إيه.آي.
وشكلت أوبن.إيه.آي، مطورة تشات جي.بي.تي، لجنة السلامة والأمن الخاصة بها في مايو من هذا العام لتقييم وتطوير ممارسات السلامة الموجودة لدى الشركة بشكل أكبر.
وأشعل إطلاق تشات جي.بي.تي في أواخر عام 2022 موجة كبيرة من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وأثار جدلاً حول الفرص والتحديات التي تواجهه، مما دفع إلى إجراء مناقشات حول الاستخدام الأخلاقي والتحيز المحتمل.
وكجزء من توصيات اللجنة، قالت الشركة إنها تعمل على تقييم تطوير "مركز لتبادل المعلومات والتحليل" لقطاع الذكاء الاصطناعي، لإتاحة تبادل المعلومات حول التهديدات والأمن الإلكتروني بين الكيانات داخل القطاع.
وأضافت الشركة أنها ستعمل على أن تصبح أكثر شفافية بشأن قدرات ومخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ووقعت أوبن.إيه.آي الشهر الماضي اتفاقية مع الحكومة الأمريكية لإجراء أبحاث واختبارات وتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.
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