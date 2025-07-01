الثلاثاء 2025-07-01 04:12 م
 

لحماية بياناتك الإلكترونية.. كيف تنشئ كلمة مرور فعّالة؟

زوة ى
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-  تعتبر كلمات المرور من أهم وسائل حماية الحسابات الإلكترونية، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، وإنشاء كلمة مرور فعّالة يعتبر من أهم الخطوات لحماية البيانات.

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 ✅ صفاتها الأساسية:
لا تقل عن 12–16 رمزًا.
تشمل أحرفًا كبيرة وصغيرة، أرقامًا، ورموزًا خاصة.
عشوائية وغير مرتبطة بمعلوماتك الشخصية.
فريدة لكل حساب.


🛑 تجنب:
استخدام اسمك أو تاريخ ميلادك.
التسلسلات السهلة مثل "123456" أو "qwerty".
أسماء فنانين أو أشياء تحبها.
استبدال الحروف برموز تقليدية (مثل a = @)، فهو غير كافٍ.


🎯 مثال على كلمة مرور قوية:
7$kE!mZ3qT@1bX9r&


🛡️ نصيحة إضافية: استخدم مدير كلمات مرور موثوقًا لتخزينها.

 

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