لحماية بياناتك الإلكترونية.. كيف تنشئ كلمة مرور فعّالة؟

الوكيل الإخباري- تعتبر كلمات المرور من أهم وسائل حماية الحسابات الإلكترونية، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، وإنشاء كلمة مرور فعّالة يعتبر من أهم الخطوات لحماية البيانات.



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✅ صفاتها الأساسية:

لا تقل عن 12–16 رمزًا.

تشمل أحرفًا كبيرة وصغيرة، أرقامًا، ورموزًا خاصة.

عشوائية وغير مرتبطة بمعلوماتك الشخصية.

فريدة لكل حساب.



🛑 تجنب:

استخدام اسمك أو تاريخ ميلادك.

التسلسلات السهلة مثل "123456" أو "qwerty".

أسماء فنانين أو أشياء تحبها.

استبدال الحروف برموز تقليدية (مثل a = @)، فهو غير كافٍ.



🎯 مثال على كلمة مرور قوية:

7$kE!mZ3qT@1bX9r&



🛡️ نصيحة إضافية: استخدم مدير كلمات مرور موثوقًا لتخزينها.