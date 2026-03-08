الأحد 2026-03-08 11:57 ص

لحماية خصوصيتكم.. إعداد خفي من غوغل

الأحد، 08-03-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   تقدم "غوغل" إعدادا يُسمى "إزالة المحتوى الشخصي/Personal Info Removal"، يحمي الخصوصية ويتيح إزالة المعلومات الشخصية من نتائج بحث "غوغل" تلقائيًا.اضافة اعلان



وهذا الإعداد داخل حساب "غوغل"، ويسمح بطلب إزالة أرقام الهاتف، البريد الإلكتروني، أو أي بيانات أخرى تظهر في نتائج البحث العامة، ورغم أهميته لكنه غالباً ما يُهمل من قِبل المستخدمين.

وتأتي أهمية الإعداد في ظل تصاعد القلق حول خصوصية البيانات على الإنترنت، خصوصاً مع اعتماد ملايين المستخدمين على خدمات "غوغل" اليومية مثل البحث، والبريد الإلكتروني، و"يوتيوب".

ورغم أن "غوغل" وفّرت مؤخراً المزيد من أدوات التحكم في الخصوصية، فإن الخبراء يقولون إن المستخدمين ما زالوا أقل حماية من أي وقت مضى.

ووجد مختصون في الأمن الرقمي أن هناك عددًا كبيرًا من الإعدادات داخل حساب "غوغل" يمكن تعديلها لحماية المعلومات الشخصية، إلا أن نسبة من يستخدمون هذه الأدوات ضئيلة مقارنة بالمستخدمين النشطين على المنصات الرقمية.

وتتضمن الإعدادات أدوات الخصوصية إعدادات لحماية الأنشطة على الشبكة، والتحكم في أنواع البيانات التي تُحفظ، وإدارة الإعلانات المخصّصة، ومنع الكوكيز والمحتوى القابل للتتبع عبر المواقع.
ويشير متخصصون في الأمن الرقمي إلى أن الكثير من الناس لا يقرأون أو لا يفهمون معنى رسائل الخصوصية والإعلانات المصاحبة لها، مما يجعلهم يضغطون زر قبول دون النظر في التفاصيل أو خيارات التحكم المتاحة.

كيفية التفعيل
ومن أجل الوصول إلى إعداد "إزالة المحتوى الشخصي/ Personal Info Removal"، افتح أي متصفح على جهازك وسجّل الدخول إلى حساب "غوغل" الخاص بك، وبعدها انتقل إلى صفحة Google Account: https://myaccount.google.com/ ، ومن القائمة الجانبية، اختر Data & Privacy  ومرر للأسفل إلى قسم Things you’ve shared أو Information you share.
 
 


