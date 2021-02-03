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الأربعاء، 03-02-2021 12:23 م

لحمايتك من الاختراق .. كيفية تغيير كلمة سر انستغرام

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الوكيل الإخباري _ يعد تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستغرام واحد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي ، ومع زيادة أعداد مستخدمي تطبيق انستغرام زادت الهجمات المتبعة لاحتراق الحسابات والمعلومات والبيانات السرية، كما ان البعض قد لا يتذكر البعض كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الخروج من التطبيق لأي سبب من الأسباب مما قد يؤدي إلى فقدان حسابهم وبالتالي خسارة الأصدقاء والصور.

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ولتجنب ذلك يجب تأمين الحساب من خلال إعادة تعيين كلمة مرور انستغرام على فترات منتظمة ، تعرف على خطوات تغيير كلمة المرور في تطبيق انستغرام :

- قم بفتح تطبيق انستغرام على هاتفك الذكي.


- انقر فوق صورة الملف الشخصي أسفل يسار الشاشة للانتقال لملف التعريف الخاص بك.


- انقر فوق الثلاث نقط أعلى يسار الشاشة.


- اختر إعدادات.


- انقر فوق الأمان ثم كلمة المرور.


- أدخل كلمة المرور الحالية ثم أدخل كلمة المرور الجديدة.


- انقر فوق حفظ كلمة المرور الجديدة.


المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

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