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الإثنين، 17-05-2021 02:55 م

لزيادة أعداد مستخدميه.. تطبيق 'كلوب هاوس' يجوب قارات العالم

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الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"، أمس الأحد، أن نسخته على هواتف "أندرويد" الذكية ستصبح متاحة في العديد من البلدان، بعدما كانت نسخته التجريبية متاحة فقط داخل أمريكا.

وقالت شركة "كلوب هاوس" إنها ستطرح تطبيقها على أندرويد في المزيد من البلدان في الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيكون متاحا في البرازيل واليابان وروسيا غدا الثلاثاء، وفي الهند ونيجيريا بحلول يوم الجمعة المقبل.

أما عن موعد توافر تطبيق "كلوب هاوس" على أندرويد في "بقية دول العالم"، فسيكون ذلك بعد ظهر الجمعة المقبل.

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وكان تطبيق "كلوب هاوس" متاحا في العام الأول من طرحه على هواتف "آيفون" فقط، وعلى الرغم من تلك المحدودية في الوصول إليه، فقد وصل عدد مستخدميه إلى 10 ملايين مستخدم فقط.


ولا يزال "كلوب هاوس" متاحا للاشتراك فيه من خلال تلقي دعوة فقط من أحد أعضائه، وقد تم انتقاده لعدم تقديم تسميات توضيحية تلقائية للمستخدمين الصم وضعاف السمع.

 

سبوتنيك

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