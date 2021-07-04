لزيادة المشتركين في يوتيوب .. اليك هذه النصائح

الوكيل الإخباري - يعتبر يوتيوب أحد أهم مصادر الدخل عبر الإنترنت في عام 2021، وبالتالي تجد الكثير من القنوات الصغيرة عليه، ولذلك يساعد يوتيوب صناع المحتوى الصغار عبر مجموعة من مقاطع النصائح لزيادة حجم قنواتهم وزيادة عدد المتابعين.





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الإهتمام بالمتابعين وما يرغبون في مشاهدته :

يجب أن تفكر في الجمهور الذي ترغب في الوصول إليه ونوع المقاطع الذي يفضلون مشاهدتها، ثم تعمل على تقديمه.

وذلك لتكون جميع المقاطع التي تقدمها متناسقة مع بعضها البعض، وحتى لا تختلف عندما يزداد عدد المتابعين.



التركيز على نوع واحد من المحتوى :

يمتلئ يوتيوب بالكثير من المقاطع التي تتحدث عن الكثير من الأمور المتنوعة والمختلفة، ولا يجب أن تنجرف للحديث عن كل هذه الأمور.

يعتبر التركيز على المحتوى أحد أهم عوامل النجاح، ويمكنك اختيار نوع المحتوى الذي ترغب في التركيز عليه عبر طريقتين:



1 - الأولى إيجاد محتوى مخصص داخل محتوى عام، مثلًا التحدث عن هواتف آيفون بدلًا من جميع الهواتف.

2 - الثانية التحدث عن محتوى لا يوجد الكثير من المقاطع عنه، ويكون هذا كمحتوى الطبخ الصحي أو الطبخ بميزانية قليلة.

شاهد الكثير من المقاطع :

يمكنك مشاهدة الكثير من المقاطع حول المحتوى الذي ترغب في تقديمه قبل أن تبدأ في تقديم مقاطعك.

ولا بأس بأن تقلد أحد القنوات المشهورة قبل التفرد بالمحتوى الخاص بك، حيث يكون من الصعب إنتاج مقاطع فريدة من نوعها في بداية حياتك.



الاهتمام بتسويق نفسك جيدًا :

يجب أن تفكر في قناتك على يوتيوب كأنها شركة تعمل على زيادة حجمها وعدد متابعيها.

وهذا يعني أن تهتم بتسويق نفسك وتسويق القناة بشكل جيد، وذلك عبر الإهتمام بالتصميمات والألوان والخطوط التي تستخدمها.



الاستمرارية :

يقع الكثير من صناع المحتوى عبر يوتيوب في خطأ قاتل، وهو الانقطاع عن تقديم المحتوى والمقاطع على فترات طويلة.

ويتسبب هذا الانقطاع في خسارة المشاهدين والأهم خسارة ثقتهم في قناتك والمحتوى الذي تقدمه.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

















